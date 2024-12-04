Режиссер Жак Вильнёв выразил мнение, что Cadillac нуждается в управленце Карлосе Сайнсе

В следующем сезоне Формулы 1 планируется зрелищный дебют новой команды под названием Cadillac. Опытный гонщик и Чемпион мира 1997 года - Жак Вильнёв, высказал своё мнение относительно того, каким должен быть состав этой новой команды в чемпионате.

По словам Жака Вильнёва, основной спонсор команды, Дэн Таурисс, руководитель страховой компании Group 1001, поддерживал идею привлечения гонщика из IndyCar - Колтона Херты. В настоящее время Таурисс играет ключевую роль в привлечении GM в мир Формулы 1, также он является исполнительным директором Andretti Global.

Херта всегда был в центре внимания при обсуждении этого проекта. Важно лишь, чтобы ему была выдана суперлицензия. Жак Вильнёв уверен, что Колтон не упустит свой шанс.

Участие американского гонщика в американской команде, безусловно, придаст ей большую маркетинговую привлекательность. Однако для создания сбалансированного состава необходим опытный и талантливый гонщик, именно поэтому Жак считает, что для Cadillac идеально подойдет Карлос Сайнс.

Карлос уже доказал свою ценность, работая с Williams, поэтому не факт, что его отпустят в другую команду в следующем году. По мнению Вильнёва, Cadillac уже получила множество предложений от менеджеров и гонщиков, которые утверждают, что их клиенты идеально подходят для новой команды.

Однако Жак Вильнёв уверен, что не все опытные пилоты будут готовы присоединиться к команде, которая только начинает свой путь в мире гонок. По его мнению, Cadillac, скорее всего, не станет первым выбором для известных пилотов с большим опытом за спиной.