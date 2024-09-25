Zeekr может быть официально представлен в России под другим именем

Новый бренд KNEWSTAR, который только недавно появился на российском автомобильном рынке, представил новую торговую марку - NordCross. Предполагается, что под этим брендом будут ввозиться в Россию и реализовываться автомобили Zeekr и других марок, которые будут поставляться альтернативными методами. Информация об этом появилась в телеграм-канале издания No Limits.

Напомним, летом 2024 года появилась информация о том, что компания Zeekr намерена отключать определенные функции в своих автомобилях, купленных не через официальных дилеров и ввезенных из-за границы "серым" импортом, а также не будет оказывать сервисную поддержку владельцам таких машин. Это приведет к тому, что премиальные "умные" автомобили превратятся в обычные. За последние два года автомобили Zeekr активно продавались в России без официальных дистрибьюторов и дилеров. По данным агентства "АВТОСТАТ", если в 2022 году в России было зарегистрировано не более двадцати автомобилей Zeekr, то к середине 2024 года это число увеличилось до более 8 тысяч, и все они были импортированы неофициально.

Сейчас издание No Limits сообщило, что в базе данных Роспатента обнаружено изображение логотипа NordCross, выполненного в стиле Geely, но отличающегося цветом от KNEWSTAR. Также там зарегистрированы несколько доменных имен, включая Nordcross-Zeekr, Nordcross-Lotus, Nordcross-Lynkco, Nordcross-Radar, Nordcross-Levc. Предполагается, что эти имена могут быть связаны с автомобилями, которые будут поставляться через дистрибьютора Knewstar, аналогично моделям Geely, которые продаются в России под брендом Belgee.