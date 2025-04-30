Завод «Москвич» выпустил первую партию новых кроссоверов с индексом "5".

По информации, опубликованной в официальном телеграм-канале автозавода "Москвич", в России началось выпуск предсерийной партии новых кроссоверов "Москвич 5".

Первая партия автомобилей включает в себя несколько сотен экземпляров, которые будут использоваться в корпоративном парке предприятия для проведения тестов в реальных условиях. Решение о запуске кроссовера "Москвич 5" в серийное производство будет принято после завершения испытаний.

На данный момент в модельном ряду бренда "Москвич" уже представлены городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6". Кроме того, в скором времени ожидается поступление в продажу 7-местного кроссовера "Москвич 8".