Зак Браун обменялся резкими заявлениями с адвокатом Палоу

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун на этой неделе предстал перед судом в Лондоне, где рассматривается иск, поданный McLaren против чемпиона Indycar Алекса Палоу. Поводом для судебного разбирательства стало нежелание гонщика исполнять контрактные обязательства перед британской командой.

Во вторник адвокат Алекса Палоу, Ник Де Марко, допросил Зака Брауна. Юрист заявил, что руководитель McLaren якобы «давал ложные обещания славы в Формуле 1». По словам адвоката, Палоу подписал контракт с британской командой, рассчитывая перейти в Формулу 1, однако разочаровался после того, как McLaren утвердила Оскара Пиастри напарником Ландо Норриса на сезон 2023 года.

В ответ на обвинения Браун представил суду собственный план, согласно которому Палоу мог бы получить шанс выступить в Формуле 1. Руководитель McLaren пояснил, что, учитывая длительные контракты Пиастри и Норриса, Палоу рассматривался как резервный вариант на случай болезни или травмы одного из основных пилотов. Кроме того, рассматривалась возможность предоставить ему место в 2024 году, если Пиастри не оправдает ожиданий.

В ходе разбирательства Де Марко обвинил Брауна в обмане и на одном из этапов резко заявил, что глава McLaren «несет полную чушь, выдуманную на ходу». В ответ Браун сказал, что именно Де Марко «несет чушь».

Слушания по делу продолжаются.