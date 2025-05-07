Зак Браун: Ландо должен перестать идеализировать себя.

Ландо Норрис выиграл первую гонку сезона, однако после этого начал допускать ошибки и терять позиции, не сумев победить. Руководитель команды McLaren Racing Зак Браун дал совет своему пилоту: перестать стремиться к идеалу и расслабиться, если он нацелен на победу в чемпионате.

«Ландо должен отказаться от стремления к совершенству, не ставить целью достижение идеала. Спросите у гонщиков – каждый скажет, что никогда в карьере не совершал идеального круга. Этого просто не бывает. Ландо должен просто делать свою работу», - отметил Зак Браун.

«Для меня совершенство заключается в том, чтобы сделать все возможное, даже если иногда ошибешься на входе в поворот или тормозишь чуть позже. Важно стремиться сделать максимум», - подчеркнул он.

«Мы выполняем пит-стопы за 1,8 секунды. Я уверен, что мы могли бы справиться и за 1,78, но не стоит приезжать на каждый пит-стоп с мыслью, что он обязательно пройдет за 1,78. Просто заезжайте на пит-стоп, а команда сделает все возможное. Это правильный подход», - заверил Зак Браун.