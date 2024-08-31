Зак Браун: Ландо и Оскар продемонстрировали свою эффективность

Исполнительный директор McLaren Racing, Зак Браун, выразил удовлетворение результатами квалификации в Монце. Ландо Норрис показал первый результат, а Оскар Пиастри стал вторым, уступив напарнику чуть больше десятой секунды.

«Прекрасное выступление Ландо и Оскара, а также, конечно, всей нашей команды. Мы предоставили гонщикам быстрые машины, и они справились с задачей. Наблюдать за этим было очень приятно», - поделился мнением Зак Браун.

В McLaren рассчитывали бороться за поул, но конкуренция оказалась жесткой из-за высокой плотности результатов. Тем не менее, команда рада, что смогла взять весь первый ряд старта. Это дает надежду на свободную трассу в гонке, что идеально для них.

«MCL38 демонстрирует хороший темп, но то же самое можно сказать и про Mercedes, Ferrari и Red Bull. Думаю, что нас ждет захватывающая борьба на трассе!» - добавил исполнительный директор.

Зак подчеркнул спокойствие Ландо и отметил его последовательные успехи в квалификациях и гонках. То же самое относится и к Оскару.

Вспомнили и о прошлых гонках, когда у Норриса не задался старт. Но команда уже разобралась в проблеме сцепления и намерена избежать подобных ситуаций в будущем.

Вопрос о применении командной тактики и ставке на Норриса, который продолжает борьбу за титул, также был затронут. Зак Браун отметил, что обсудит этот вопрос с руководителем команды, Андреа Стеллой.

«Мы гонимся как за Кубок конструкторов, так и за победу в чемпионате, поэтому подождем и посмотрим, как все сложится. Но мы серьезно нацелены на победу в обоих зачетах. Оскар это понимает и готов поддержать команду», - подчеркнул Зак Браун.

Исполнительный директор заверил, что все решения будут приняты коллективно внутри команды. «Это настоящая роскошь иметь возможность решать подобные вопросы», - подытожил он.