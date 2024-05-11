Почему стоит потратить 5 млн.рублей на установку роботизированной КПП PDK в старый Porsche 911?

Компания KCPerformance объявила о предложении замены ручной коробки передач на современную PDK для классических моделей Porsche 911 с воздушным охлаждением. Стоимость инвестиций составляет около 50 000 евро (~ 54 000 долларов США), в зависимости от конфигурации.

Фото: Carsweek.ru

Многие поклонники автомобилей согласны, что классические Porsche 911 должны иметь ручное управление коробкой передач. Однако для некоторых владельцев удобство и комфорт PDK оказываются более привлекательными. KCPerformance заявляет, что замена PDK побудит владельцев классических 911 чаще использовать свои автомобили.

Компания KCPerformance уже длительное время занимается модернизацией моделей Porsche 911 с воздушным охлаждением и выяснила, что некоторые владельцы редко используют свои автомобили из-за необходимости ручного переключения передач. Поэтому теперь компания предлагает установку модифицированной коробки передач PDK для этих моделей.

Задача адаптации современной коробки передач с двойным сцеплением к старому двигателю оказалась нетривиальной. Один из совладельцев KCPerformance, Казимир фон Хоойдонк, рассказал, что компании приходится производить фрезеровку алюминиевой переходной пластины для соединения двигателя с трансмиссией. Также производится установка нового маховика с датчиком положения коленвала и корпуса дроссельной заслонки.

Фото: Carsweek.ru

Недавно ателье Techart представило модернизированную версию Porsche 911 Turbo S мощностью 790 лошадиных сил. Автомобиль выглядит потрясающе. Тюнинг-ателье Techart продемонстрировало значительно усовершенствованную версию немецкого спорткара Porsche 911 Turbo S. Помимо изменений в дизайне, автомобиль может похвастаться мощным двигателем мощностью 790 л.с. и вызывает восхищение своим внешним видом.