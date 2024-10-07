Рекордный объем автомобильной техники реализован в России за первую неделю октября

С начала осени текущего года в России была зафиксирована высокая активность на автомобильном рынке. Согласно данным агентства "АВТОСТАТ", в период с 30 сентября по 6 октября 2024 года было реализовано целых 56051 новых автотранспортных средств. Это стало абсолютным рекордом с начала 2022 года, что свидетельствует о стабильном росте спроса на автомобили в течение последних трех лет.

Предыдущий показатель был установлен за последнюю неделю сентября, с 23 по 29 число, когда было продано 47015 новых автомобилей. Отметим, что за одну неделю продажи автотранспортных средств в России возросли на 19,2%, охватив все сегменты рынка.

Продажи легковых автомобилей увеличились на 18,6% и составили 49438 штук; легких коммерческих автомобилей (LCV) – на 27,8% до 3003 единиц; грузовиков – на 19,4% до 3289 штук; автобусов – на 43,3% до 321 единицы.

Интересно, что в начале октября текущего года продажи легковых автомобилей и LCV достигли рекордных значений, в то время как у грузовиков и автобусов максимальные объемы продаж были зафиксированы в предшествующие периоды.