Продажи новых автомобилей в России за 9 месяцев 2024 года превысили общий объем продаж за 2023 год.

С начала текущего года в России было продано 1,15 миллиона новых легковых автомобилей, как сообщают эксперты агентства "АВТОСТАТ". Этот показатель на 61% превышает данные за тот же период прошлого года и даже превышает результаты за весь 2023 год, когда было реализовано 1,06 миллиона новых машин.

Согласно отчету, россияне продолжают отдавать предпочтение отечественному бренду LADA - за первые 9 месяцев 2024 года было продано 316,6 тысяч таких автомобилей, что составляет более 27% от общего объема рынка. Следом за LADA идут китайские производители: Haval (136,4 тысячи), Chery (118,3 тысячи), Geely (112,8 тысячи), Changan (83,1 тысячи), OMODA (39,6 тысячи), EXEED (33,3 тысячи) и Jetour (25,6 тысячи). Также в Топ-10 вошли белорусский Belgee и китайский TANK с продажами 25 тысяч и 21,4 тысячи автомобилей соответственно. Продажи остальных марок за данный период оказались менее 20 тысяч единиц.

Наиболее популярной моделью на российском рынке остается LADA Granta (включая произведенные на ее базе). С начала года было продано 148,9 тысяч таких автомобилей. Продажи остальных моделей пока не достигли 100 тысяч единиц. Подробнее о продажах можно узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ