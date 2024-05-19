Подготовка к старту – ключевая задача, подчеркивает Юки Цунода

Пилот команды RB - Юки Цунода - стал героем для своей команды, заработав ценное очко на домашнем этапе в Имоле. В то время как его напарник, Даниэль Риккардо, финишировал лишь на 13-й позиции.

В интервью Цунода подчеркнул, что рад заработанным очкам, особенно на фоне присутствия коллег и сотрудников команды на трибунах. Пилот признал, что старт гонки слегка помешал ему, и он потерял несколько позиций из-за уверенного выступления Нико Хюлкенберга. Решив не отставать, команда провела пит-стоп раньше обычного. Цунода отметил, что это было решающим моментом гонки, и он доволен тем, как все сложилось. Хотя второй этап гонки оказался непростым, пилот уверен, что команда справится со всеми вызовами впереди.

На словах Риккардо, он не понимает, что пошло не так на старте гонки, так как все казалось исполненным правильно. Однако потеря позиций на старте стоила ему возможности заработать очки в гонке. Пилот также отметил нестабильность машины, которая выбила их из борьбы за призовые места. Риккардо упомянул, что поведение машины в потоке других гонщиков является одной из слабостей, над которой им предстоит работать.

Как подчеркнул Риккардо, на чистой трассе они демонстрировали хорошие результаты, но в условиях гонки им было сложнее проявить себя из-за трафика на трассе.