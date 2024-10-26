Юки Цунода: Мы являемся лидерами в середине группы команд

Команда RB выразила удовлетворение итогами пятницы на Гран При. Оба гонщика закончили обе тренировки в первой десятке.

Юки Цунода занял третье место: "Отличный день, впервые в этом году я закончил обе тренировки пятницы на третьем месте. В первой сессии я почувствовал себя уверенно, а во второй провел тесты шин и снова оказался в топ-3."

"Надеюсь, что завтра мы покажем ещё лучший результат и пробьемся в финал квалификации. В данный момент мы лидируем среди команд среднего уровня, что было нашей целью, учитывая борьбу с Haas за шестое место в общем зачёте. Посмотрим, как сложатся события завтра, но стартовать мы начали хорошо!"

Лиам Лоусон финишировал десятым: "Позитивный день для нашей команды. В субботу мы более точно оценим нашу конкурентоспособность. Приятно видеть, что предварительная работа, проведенная на прошлой неделе, помогает нам в этом уик-энде."

"Остается ещё много деталей для уточнения, но, к счастью, у нас достаточно времени на трассе - в субботу нас ждет ещё одна тренировка, которую мы намерены максимально задействовать. Надеюсь, к отборочным гонкам у нас будет машина, способная дать нам возможность заработать очки в воскресенье".