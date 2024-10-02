Вы можете купить недостроенный луноход NASA с одним условием

Ваши брючные карманы или скафандр уже готовы к тому, чтобы вместить сотни миллионов долларов? NASA предлагает вам выгодное предложение!

По данным издания The Economist, NASA выставляет на продажу свой новейший лунный посадочный модуль - мобильную буровую установку под названием Viper, которая была задумана для исследования южного полюса Луны в поисках водяного льда. На сайте можно найти увлекательное видео (встроенное ниже), посвященное амбициям модуля Viper. NASA опубликовала это видео три года назад, но, очевидно, цели проекта изменились.

Фото: Motor1.com NASA

The Economist отмечает, что Viper почти завершен, проходит финальное тестирование и калибровку, но бюджет проекта в $433 миллиона практически удвоился по сравнению с начальной суммой в $250 миллионов. Это означает, что NASA не может больше выделять средства из своего бюджета.

Вместо завершения финального тестирования и калибровки Viper под своим флагом, NASA надеется передать проект коммерческому сектору. Покупатель все еще должен будет завершить разработку ровера, гласит статья. Затем покупатель должен доставить Viper на Луну, завершить первоначальную миссию ровера и поделиться полученными данными.

Фото: Motor1.com

Это вызов, который бросается только самым богатым и амбициозным компаниям на планете. Если вы готовы к этому испытанию, у вас, вероятно, есть более лучший способ связаться с NASA, чем у меня.

Но помните, не предлагайте слишком низкую цену. NASA знает, что у нее есть.