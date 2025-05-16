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Йос Ферстаппен: Нам необходимо уменьшить разрыв

Макс Ферстаппен: Red Bull должен прибавить в Имоле или прощай, титул. Отец и бывший гонщик высказал свои опасения перед гонкой, подчеркнув важность новых обновлений команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.05.2025, 17:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший автогонщик и отец пилота Red Bull, Йос Ферстаппен, выразил мнение, что успех команды на этапе в Имоле станет решающим фактором для дальнейшей борьбы за титул.

По мнению Йоса Ферстаппена, в этот уик-энд в Имоле Red Bull должен представить обновления, о которых шла речь еще с начала гоночного сезона. Будет интересно увидеть, как эти изменения повлияют на выступления команды.

«Очень важно, чтобы развитие болида шло постепенно и мы смогли уменьшить отставание от главных конкурентов. Если этого не произойдет, разрыв будет слишком велик. В ближайших трех гонках разница в очках должна начать уменьшаться, иначе нам будет сложно бороться за чемпионский титул в этом году».

Йос Ферстаппен также подчеркнул, что даже если он сам не сможет присутствовать на трассе в Имоле, его сын Макс будет информировать его о текущей ситуации. «Важно, чтобы в воскресенье все прошло успешно, ведь именно во время гонки мы можем потерять больше всего», - добавил отец пилота Red Bull.

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