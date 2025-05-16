Йос Ферстаппен: Нам необходимо уменьшить разрыв

Бывший автогонщик и отец пилота Red Bull, Йос Ферстаппен, выразил мнение, что успех команды на этапе в Имоле станет решающим фактором для дальнейшей борьбы за титул.

По мнению Йоса Ферстаппена, в этот уик-энд в Имоле Red Bull должен представить обновления, о которых шла речь еще с начала гоночного сезона. Будет интересно увидеть, как эти изменения повлияют на выступления команды.

«Очень важно, чтобы развитие болида шло постепенно и мы смогли уменьшить отставание от главных конкурентов. Если этого не произойдет, разрыв будет слишком велик. В ближайших трех гонках разница в очках должна начать уменьшаться, иначе нам будет сложно бороться за чемпионский титул в этом году».

Йос Ферстаппен также подчеркнул, что даже если он сам не сможет присутствовать на трассе в Имоле, его сын Макс будет информировать его о текущей ситуации. «Важно, чтобы в воскресенье все прошло успешно, ведь именно во время гонки мы можем потерять больше всего», - добавил отец пилота Red Bull.