Янник Синнер о триумфе Кими Антонелли

Итальянский теннисист Янник Синнер уже давно поддерживает крепкие отношения с пилотами Формулы 1, в числе которых находится и Кими Антонелли. Спортсмен регулярно посещает гонки, участвует в событийных заездах и приглашает гонщиков на свои теннисные поединки. В 2024 году Синнер отметился особым событием — на Гран При Абу-Даби он стал тем, кто финишировал взмахом клетчатого флага.

После того, как Кими одержал победу на трассе в Шанхае, Синнер выступил в эфире итальянского Sky Sport, поделившись своими эмоциями о достижениях друга.

«То, чего добивается Кими, невероятно. Он отличный парень, у него прекрасная семья, я рад за них. Мы оба много выступаем, но когда есть возможность, я слежу за Формулой 1, приезжаю на Гран При – это уникальное зрелище.

Я желаю Кими только самого лучшего, как и Ferrari – надеюсь, они смогут немного приблизиться к Mercedes», — отметил Янник Синнер.