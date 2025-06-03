Belgee прошла на лету.

Белорусский автопроизводитель Belgee начал продажи на российском рынке в июле прошлого года. Ранее кроссоверы Belgee X50 можно было приобрести у дилеров Geely, но теперь компания решила открыть собственные автосалоны.

Летом этого года компактный городской кроссовер Belgee X50 сегмента B-SUV доступен с выгодой от 200 до 250 тысяч рублей. Цена на эту модель начинается от 2,23 миллиона рублей. Belgee X50 является аналогом популярного среди россиян кроссовера Geely Coolray. Автомобиль оснащен 150-сильным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Предлагается три варианта комплектации: Active, Style и Prestige. Стартовая цена на модель составляла 2 290 990 рублей.

Покупка Belgee X70 может принести экономию от 350 до 410 тысяч рублей, в зависимости от выбранной комплектации. Самая доступная версия этой модели стоит 2 476 000 рублей. Также действует программа трейд-ин, позволяющая сэкономить еще 200 000 – 290 000 рублей. Кроме того, в июне предоставляется кредит под 0,01% годовых.

С начала текущего года дилеры в России продали 10 147 новых автомобилей Belgee, что на 40 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что на белорусском заводе Belgee началось производство электрокроссовера Geely EX5.

Фото: Drom