Belgee прошла на лету.

Белорусский автопроизводитель Belgee начал продажи на российском рынке в июле прошлого года. Ранее кроссоверы Belgee X50 можно было приобрести у дилеров Geely, но теперь компания решила открыть собственные автосалоны.
Летом этого года компактный городской кроссовер Belgee X50 сегмента B-SUV доступен с выгодой от 200 до 250 тысяч рублей. Цена на эту модель начинается от 2,23 миллиона рублей. Belgee X50 является аналогом популярного среди россиян кроссовера Geely Coolray. Автомобиль оснащен 150-сильным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Предлагается три варианта комплектации: Active, Style и Prestige. Стартовая цена на модель составляла 2 290 990 рублей.
Покупка Belgee X70 может принести экономию от 350 до 410 тысяч рублей, в зависимости от выбранной комплектации. Самая доступная версия этой модели стоит 2 476 000 рублей. Также действует программа трейд-ин, позволяющая сэкономить еще 200 000 – 290 000 рублей. Кроме того, в июне предоставляется кредит под 0,01% годовых.
С начала текущего года дилеры в России продали 10 147 новых автомобилей Belgee, что на 40 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также стало известно, что на белорусском заводе Belgee началось производство электрокроссовера Geely EX5.
Фото: Drom