Слышите меня! Кузов Mustang GTD Pushrods кричит сквозь окно в салон!

Автомобильная компания Ford сделала большую ставку на заднюю подвеску Mustang GTD при его дебюте в 2023 году. Это связано с тем, что конструкция отличается от всего, что использовалось на Mustangs за 60-летнюю историю автомобиля. Это полуактивная внутренняя тяговая установка, разработанная для нового гоночного автомобиля Mustang GT3, и Ford на нее очень гордится. Компания настолько гордится, что буквально демонстрирует ее в каждом производственном GTD через "окно подвески", где обычно находится заднее сиденье.

Окно выполнено из поликарбоната и простирается примерно на два фута, достаточно, чтобы увидеть пружины и массивные демпферы, установленные горизонтально между задними колесами. Гоночная конструкция использует две пружины на демпфер, что, по заявлению Ford, обеспечивает комфортную поездку на улице. Когда включается трековый режим, одна из пружин гидравлически сжимается. Это эффективно удваивает коэффициент жесткости пружины, снижая высоту подвески на полтора дюйма. Результатом являются улучшенное сцепление и управляемость за счет механических изменений и аэродинамической эффективности.

Видео, опубликованное Ford, показывает постоянное движение пружин и демпферов во время движения GTD по треку, давая покупателям представление о том, чего ожидать. Это интересная перспектива, которую мы редко видим в гоночном автомобиле, не говоря уже о чем-то, предназначенном для использования на улице. Наблюдать это все в действии просто удивительно. Для того чтобы быть заинтересованным в подвеске, вам не нужно иметь степень инженера.

"Мы никогда раньше не использовали такую подвеску на Mustang," - сказал Грег Гудолл, главный программный инженер Mustang GTD. "Чтобы достичь амбициозных целей относительно времени круга, мы обратились к мотоспорту за вдохновением, чтобы сделать что-то по-настоящему передовое. Эта передовая подвеска и продвинутые демпферы являются ключевыми для того, чтобы превратить Mustang в Mustang GTD."

Наличие более 800 лошадиных сил тоже не помешает. Окончательная цифра мощности пока не объявлена, но наддувной V-образный 8-цилиндровый двигатель будет отправлять эти лошадиные силы на задний трансаксель, разработанный для обеспечения GTD почти 50/50 распределения веса. Сочетание с подвеской и отсутствием элементов комфорта, Ford нацеливается на время круга по Нюрбургрингу менее 7 минут. Это сделало бы Mustang GTD самым быстрым американским серийным автомобилем, проехавшим 12,9-мильный круг Nordschleife, превзойдя лучшее время Dodge Viper ACR в 7:01.03.

Ford планирует двухлетнюю серийную продукцию GTD, выпуская всего несколько сотен единиц в год по оценочной цене в $325,000. В отличие от этого, у компании более 7 500 заявок от людей, желающих купить одну.

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