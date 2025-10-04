Пилоты команды Williams показали достойный результат в квалификации Гран-при Сингапура, однако их участие в итоговом протоколе оказалось под угрозой из-за возможного нарушения технического регламента.

Техническая инспекция после завершения квалификационной сессии выявила превышение допустимого значения положения верхнего элемента заднего антикрыла на автомобилях, выступающих под номерами 23 и 55. Согласно установленным правилам, разрешённый предел составляет 85 мм, однако в обоих случаях этот показатель был превышен, что противоречит статье 3.10.10 g.

Данный вопрос был оперативно передан стюардам соревнования для дальнейшего разбирательства. В случае подтверждения нарушения команда Williams может быть дисквалифицирована, а результаты её гонщиков в квалификации будут аннулированы. Тем не менее, при условии устранения технической несоответствия, пилоты смогут принять участие в гонке.