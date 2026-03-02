Повлияет ли война с Ираном на рост цен на бензин в Великобритании?

Цены на топливо в Великобритании могут ощутимо вырасти на фоне продолжающегося конфликта в Иране и обострения ситуации на Ближнем Востоке. За минувшие выходные стоимость нефти увеличилась почти на 10 процентов, и эксперты прогнозируют, что это отразится на заправках по всей стране в ближайшее время.

С вечера пятницы 27 февраля по воскресенье 1 марта цена барреля нефти марки Brent, которую используют в производстве бензина, выросла с $73 до $80. Это максимальный уровень с июня прошлого года, когда США нанесли удары по иранским ядерным объектам.

По словам главы отдела политики RAC Саймона Уильямса, рост цен на топливо уже наблюдался из-за того, что стоимость нефти вплотную приблизилась к отметке $70 за баррель в последние недели. Он уточнил: “В феврале стоимость бензина увеличилась на пенни за литр и, вероятно, вырастет еще на пенни в течение ближайшей недели, что доведет среднюю цену до 134 пенсов за литр.”

Уильямс также отметил, что в случае закрепления цены нефти на уровне $80 за баррель автомобилистам следует ожидать средней цены бензина на уровне 136 пенсов за литр. Подорожание на два пенса означает дополнительные расходы в размере около £1 при каждой заправке. Если нефть достигнет отметки $90, стоимость бензина может превысить 140 пенсов за литр, что увеличит расходы на более чем £2, а при $100 за баррель цена приблизится к 150 пенсам за литр, что обернется дополнительными тратами свыше £3 за одну заправку. Однако, по словам эксперта, пока делать точные прогнозы рано.

Несмотря на рост напряженности, включая сообщения о нападениях Ирана на два нефтяных танкера в Ормузском проливе, стоимость нефти остается значительно ниже пиковых значений, зафиксированных в начале конфликта между Россией и Украиной. В феврале 2022 года, во время начала российской “специальной военной операции”, цена нефти подскочила до $114 за баррель, а спустя несколько месяцев достигла $119. Это привело к тому, что британские автомобилисты платили за бензин до 191 пенса за литр, а стоимость одной заправки увеличилась на £31 по сравнению с текущими ценами.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что ситуация может развиваться по-разному. Саймон Уильямс обращает внимание: “Хотя конфликт на Ближнем Востоке действительно способен вызвать рост цен на бензин в Великобритании, это не гарантировано. Для значительного и устойчивого повышения цен на заправках необходимо, чтобы стоимость нефти существенно выросла и оставалась высокой длительное время.”