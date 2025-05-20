Wei Blue Mountain: стандартный полный привод Hi4 и стоимость в 3,33 млн. рублей.

В Китае раскрыли информацию о версиях и ценах на свежий гибрид Wey Lanshan. Название Lanshan с китайского переводится как «Синяя Гора». Говорят, что это премиальный сорт кофе из Ямайки. Такой выбор названия продолжает тематику кофе в наименованиях моделей бренда Wey (Mocha, Macchiato, Latte).

Модель Wei Blue Mountain будет доступна в трех вариантах. Самая доступная версия обойдется в 299 800 юаней (немного больше 3,33 млн рублей). Модель с добавкой «Ультра» будет стоить 326 800 юаней (почти 3,64 млн рублей). Высшая ступень представлена вариантом Ultra Black Samurai Edition. Первые покупатели смогут приобрести гибрид со значительной скидкой.

Что касается внешнего вида, новый Blue Mountain от Wei в целом выполнен в том же стиле, что и текущая модель, с добавлением трех цветов в цветовую гамму кузова: оттенки белого, голубого и черного. У кроссовера скрытые дверные ручки и специальные покрышки с низким сопротивлением качению. Размеры автомобиля составляют 5156/1980/1805 мм, колесная база - 3050 мм. В салоне предусмотрено шесть посадочных мест.

Фото: Carsweek.ru

Все комплектации автомобилей оснащены двойным экраном, включающим 15,6-дюймовый дисплей мультимедиа и экран для развлечений пассажиров. Среди интересных опций - холодильник, способный охлаждать и подогревать, а также кресла с технологией «нулевой гравитации». При создании кресел учитывались особенности человеческой анатомии, чтобы достичь эффекта невесомости.

Автомобиль оснащен гибридной системой Hi4 performance в версии plug-in hybrid, включающей в себя ДВС и два электромотора. Емкость батареи можно выбрать - 44,5 кВтч и 52,3 кВтч. Запас хода на электричестве по циклу WLTC составляет 185 и 220 км соответственно.

Гибрид также оборудован системой помощи водителю Coffee Pilot Ultra, включенной в базовую комплектацию всех версий. Эта система включает лидар, три миллиметровых радара, 12 ультразвуковых радаров и 11 камер.

Ранее были опубликованы результаты российского тест-драйва гибридного кроссовера Wey 07.

Фото: ithome