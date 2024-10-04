Николя Лапьер стал спортивным директором Alpine в WEC

Французский автогонщик Николя Лапьер не перестает удивлять. В этом сезоне он выступал наравне с Миком Шумахером за команду Alpine Endurance Team.

Однако позавчера Лапьер объявил о завершении своей карьеры гонщика. Теперь 40-летний Николя станет спортивным директором заводской команды Renault, участвующей в WEC. Он приступит к исполнению обязанностей 1 января и будет подчиняться руководителю Alpine Endurance Team, Филиппу Сино.

Перед финальным этапом сезона, который пройдет в Бахрейне в начале ноября, Лапьер начнет знакомиться со своими новыми обязанностями. Его место за рулем машины №36 займет Жюль Гунон, резервный гонщик команды.

«Alpine всегда поддерживала меня, давая шанс работать над гиперкаром A424 и участвовать в первом сезоне за рулем этой машины, - прокомментировал свое решение Лапьер. - Я уходу из спорта, но моя работа с командой продолжится, теперь на другой стороне баррикад».

Лапьер намерен передать свой опыт гонщикам и стать связующим звеном с инженерным отделом Alpine Endurance Team. Он верит в проект и призывает команду сосредоточить все усилия для дальнейшего развития.

Николя Лапьер начинал свою карьеру четверть века назад, перейдя из картинга в кольцевые гонки. Он добился успехов в молодежных формулах, став бронзовым призером Еврокубка Формулы Renault в 2002 году и победив в Гран При Макао в 2003-м. В 2006 году он стал чемпионом серии A1 GP, после чего перешел к гонкам на выносливость.

Среди его главных достижений - три победы в гонке "24 часа Ле-Мана" в 2015, 2016 и 2018 годах в классе LMP2, а также два титула чемпиона WEC в этой же категории вместе с командой Signatech Alpine.