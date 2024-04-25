10 заброшенных гоночных трасс, которые обнаружили благодаря спутниковым картам

10 заброшенных гоночных трасс и 10 интересных историй!

Наши последние открытия охватывают огромные гоночные трассы, маленькие треки для гонок по субботам в деревнях, а также гигантский суперспидвей, который был запечатлен спутниками Google до и во время его разрушения. Это одно из самых крутых (и пожалуй, грустных) изображений гоночной трассы Google Earth на сегодняшний день.

Итак, давайте начнем наше третье виртуальное гоночное путешествие по Google трассам.

Трасса: Greenwood Roadway

Местоположение: Индианола, Айова

Координаты: 41°15'08"N 93°29'33"W

Читатель Motor1 Деннис прислал нам этот совет, и на первый взгляд можно подумать, что это все еще активная трасса. Расположенная в центральной части Южной Айовы, здесь находилась трасса протяженностью 3,0 мили и с 16 поворотами посреди ниоткуда. По данным Racingcircuts.info, трасса была активна с 1963 по 1967 год, а ее удаленное местоположение было одной из причин ее упадка. Низкая посещаемость зрителей и проблемы с обслуживанием также способствовали ее закрытию, и сегодня на этом месте проходит обучение на тяжелой технике. Тем не менее, Greenwood Roadway до сих пор существует в мире видеоигр, таких как rFactor и Assetto Corsa.

Трасса: Motordrome 70 Speedway

Местоположение: Смиттон, Пенсильвания

Координаты: 40°10'30"N 79°43'30"W

Этот полумильный овальный трек начал свою жизнь как грязевой трек в 1972 году, затем в 1989 году стал официальным треком NASCAR. Из Speedway and Road Race History становится известно, что тогда трасса была выложена асфальтом, и согласно сообщению читателя Motor1 Тома, который поделился с нами этим советом, посещаемость зрителей начала снижаться с этого момента. Изображения Google показывают трек в хорошем состоянии, и, по информации Тома, трасса закрыта уже несколько лет и в настоящее время используется компанией по изготовлению звукозащитных барьеров.

Трасса: Илиана Мотор Спидвей

Местоположение: Шерервилл, Индиана

Координаты: 41°28'35"N 87°25'17"W

Всего в 35 милях от Чикаго находятся остатки полумильного Илиана Мотор Спидвея, трассы, которая была активна почти 70 лет как грязевая и асфальтовая овальная. Читатель Motor1 Джон поделился своими воспоминаниями о трассе как гонщик автогонок, участвуя в гонках там в 1970-х и 1980-х годах. Сын Джона также гонял на Илиана, но она закрылась в 2016 году. По данным Associated Press, город Шерервилл приобрел трассу с намерением снести ее и использовать землю для других целей; к 2021 году здания и трибуны были снесены, но асфальт все еще оставался на месте. Обсуждения о использовании земли продолжались в 2023 году, но текущее состояние трассы неизвестно.

Трасса: Bridgehampton Race Circuit

Местоположение: Саг-Харбор, Нью-Йорк

Координаты: 40°58'41"N 72°20'03"W

Сейчас на месте гольф-поля Bridgehampton Race Circuit, которая когда-то была популярной 12-поворотной трассой протяженностью 2,8 мили. Официально открытая в 1957 году, она проводила мероприятия от Can-Am до Чемпионата мира по гоночным автомобилям и гонок NASCAR. На веб-сайте, посвященном этой трассе, рассказывается о том, как Марио Андретти возил Пола Ньюмана на горячих кругах на Mustang. Трасса закрылась в 1999 году, и хотя гольф-поле дает общий контур старой трассы, мы выделили первоначальный макет с помощью нашего инструмента сравнения изображений. Перемещайте влево или вправо, чтобы увидеть, как раньше выглядела трасса. Отдельное спасибо Майклу за то, что показал нам этот особенный кусок истории гоночного спорта.

Трасса: Bluegrass Motorsports Park

Местоположение: Наполеон, Кентукки

Координаты: 38°45'45"N 84°47'55"W

Можно ли сказать, что трасса была заброшена, если она никогда официально не была завершена? История такова с Bluegrass Motorsports Park, строительство которой началось в 2008 году. До сих пор есть страница в соц.сети для этой дорожной трассы, которая была разработана Дереком Дэли из мира Формулы 1. Видео от GraySpeed Productions оценивает длину трассы в 2,5 мили, и хотя она выглядит довольно неплохо со спутника Google, последний этап покрытия асфальтом так и не был завершен. Проект был начат как раз перед кризисом 2009-2010 годов и, предположительно, потерял финансирование. По словам информатора Дейва, трасса в настоящее время находится в частной собственности и недоступна для публики.

Трасса: Роузберг Спидвей

Местоположение: Грин, Орегон

Координаты: 43°09'34"N 123°21'41"W

Даже небольшой овальный трек в четверть мили, который работал совсем недолго, заслуживает внимания. Мы говорим о Роузберг Спидвее, расположенном на юго-западе Орегона среди деревьев. Нам этот совет прислал Ханс, который посещал трассу в детстве, чтобы посмотреть на гонки. Он рассказывает, что это было опасное место; для зрителей было мало защиты, и в один момент машина, по его словам, даже вылетела на трибуны. Ханс утверждает, что это произошло в конце 1960-х годов, но на странице в Facebook утверждается, что овальный трек работал только в 1963-1964 годах. Независимо от того, сколько времени он существовал, его наследие продолжает жить с призрачным контуром деревьев на месте, где когда-то был трек.

Трасса: Дейтон Спидвей

Местоположение: Дейтон, Огайо

Координаты: 39°43'19"N 84°15'14"W

Было довольно сложно найти информацию об этом овале длиной в полмили. По наводке Дуга мы указали приблизительное местоположение, а статья из Dayton Daily News дополнила остальное. Открытая в 1934 году, ее длина составляла чуть больше полумили (5/8) и была очень быстрой трассой. Известные гонщики, такие как Ричард Петти и Эй Джей Фойт, проезжали там круги, но в 1970-е годы трасса периодически закрывалась, а в 1982 году закрылась окончательно. К сожалению, она превратилась в свалку, но участки, где раньше располагалась старая трасса, все еще видны с неба.

Трасса: гоночная трасса Lynndale Farms.

Местоположение: Пьюоки, Висконсин.

Координаты: 43°06'29" с.ш. и 88°18'08" з.д.

Если бы вы жили в районе, который раньше представлял собой 2,5-мильную дорогу с 13 поворотами, смогли бы вы устоять перед желанием заправить газ среди всех домов? Lynndale Farms — прекрасный район, дороги которого проходят по большей части старой трассы. И если вы внимательно посмотрите на верхнюю правую часть изображения, то увидите, что часть старого тротуара все еще там. По данным Barcboys.com , он был открыт только с 1963 по 1967 год и закрыт из-за плохой погоды в Висконсине и жалоб соседей на шум. Спасибо Джону за подсказку по поводу этого замечательного трека.

Трасса: гоночная трасса Уилмот-Хиллз.

Местоположение: Уилмот, штат Висконсин.

Координаты: 42°29'54" с.ш. и 88°11'03" з.д.

Возможно, нам придется съездить в Висконсин, чтобы посетить все старые трассы, которые существовали раньше. В тени горнолыжного курорта Уилмот-Маунтин находится короткая трасса длиной в 1 милю, которая ярко прожила в 1950-х и 1960-х годах. В Barcboys говорят, что в то время его активно использовали для самых разных целей: от школ вождения до гонок SCCA. Он закрылся в 1967 году, но читатель Motor1 Джо говорит нам, что с тех пор мало что изменилось. Даже здания остались на месте.

Трасса: Texas World Speedway.

Местоположение: Колледж-Стейшн, Техас.

Координаты: 30°32'15"N 96°13'11"W.

Невозможно не заметить остатки трассы Texas World Speedway сверху. Это была настоящая суперскоростная трасса длиной две мили, на которой проходили NASCAR, IMSA и несколько других крупных гоночных серий. На этом участке также была трасса длиной 4,9 мили, но, по данным RacingCircuits , погода часто мешала активности на трассе. Он пришел в упадок; NASCAR исключил ее из расписания в 1980-х годах, но команды время от времени использовали трассу в целях тестирования. Типстер Майкл напомнил нам, что трасса окончательно закрылась в 2017 году.

Земля перепрофилируется под жилье, и по состоянию на 2024 год гоночной трассы Texas World Speedway не существует. Однако на поразительном изображении из Google Earth запечатлена трасса из двух разных периодов времени, на которой видны кости старого тротуара, смешанные с кучами грязи после ремонта. Это печальный конец для одной из немногих когда-либо построенных суперскоростных трасс.