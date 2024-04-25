Смотрите, как этот парень создает первый в мире винтовой велосипед с дикими колесами из 3D-печати

Что получится, когда в одном человеке соберут механического инженера, изобретателя, робототехника и универсального самоделкина, который еще и ведет канал на YouTube? Ответов здесь может быть несколько, но в нашем конкретном случае получится парень по имени Джеймс Брутон.

За время, проведенное им в создании и публикации видеороликов на YouTube, он реализовал множество проектов. От недавних, таких как ходячий дроид из Звездных войн, до серии балансирующих роботов. Часть магии Брутона как видеоблогера заключается в том, что он а) демонстрирует процесс создания и б) объясняет, как и почему он делает то, что делает.

Как и любой талантливый творец, очевидно, что он учится и улучшает будущие проекты, опираясь на опыт предыдущих. Его обширные знания позволяют ему вольно экспериментировать, играть и корректировать, если что-то идет не так, как задумано. Зрителям это наблюдать очень интересно.

Великолепно, Джанаки, Этот Парень Строит Самобалансирующихся Роботов. Ну и Что?

Вот так, как говорила моя бабушка, не стоит лопатой машина копать.

Нет, на самом деле, сегодня мы говорим о чем-то по-настоящему крутом - о конструкции винтового велосипеда, который построил Брутон. С использованием четырех колес mecanum (чаще всего встречаемых на промышленных машинах и/или роботах, чем на чем-либо еще; переходите по этой ссылке, чтобы узнать подробности о том, как они работают), это, по сути, велосипед с омни-направленностью.

Два набора колес mecanum смонтированы и находятся в противоположных направлениях, ремни приводятся от четырех отдельных электродвигателей, размещенных на уровне велосипеда прямо над колесами. Результирующее винтовое движение позволяет велосипеду передвигаться, когда на нем катается Брутон (или кто-то другой).

Но прежде чем мы увидим велосипед в действии, Брутон снял видео о его создании. Большая часть компонентов колес для каждой единицы изготовлена с помощью 3D-печати с использованием нескольких материалов и технологий. Для внешнего обода колес используется фанера, но для клинов и отдельных маленьких колес, установленных под углом 45 градусов вокруг обода каждого большого колеса, используются другие, более прочные материалы.

Также для каждого из этих отдельных роликов необходимо учитывать несколько подшипников, не говоря уже о более крупных подшипниках для каждого колеса. Кроме того, эти маленькие клины как приклеены, так и зашуруплены на место, так что шансов, что они распадутся и поставят под угрозу Брутона или кого-то еще во время езды, практически нет (не ноль, но крайне мал).

Ужасно интересно следить, как все это сходится, хотя на полу кухни у Брутона на первый взгляд кажется немного скользким. Когда он обувает обувь (спасибо, некоторые из нас, мотоциклисты, нервничаем, когда видим управление транспортным средством без обуви, лол) и увозит свой винтовой велосипед на ближайшую парковку для тестирования, мы получаем представление о его работе.

Созданный и запрограммированный им электронный блок управляет тем, как работают большие колеса и как они компенсируют друг друга. Используя принципы, которые он уже применял для своих балансирующих роботов, у него по сути есть самобалансирующийся мотоцикл, использующий колеса mecanum для движения в любом направлении.

Ручные управляющие элементы, как он их объясняет, достаточно просты, хотя немного отличаются от того, что может ожидать опытный мотоциклист. Есть вращающиеся ручки справа и слева, а также переключатели, влияющие на направление движения, вызываемое вращением ручек. Управление ногами отсутствует, просто потому, что Брутон решил, что имеет больший смысл, чтобы все управлялось руками в случае падения велосипеда (таким образом, управление, вероятно, не будет повреждено или случайно активировано).

Многие пользователи в комментариях надеются, что Брутон опубликует видео, демонстрирующее работу его винтового велосипеда на трассе слалома или подобном мастерстве, чтобы продемонстрировать его управляемость. Надеемся, что что-то подобное уже запланировано, потому что было бы здорово увидеть. Неясно, насколько быстро он едет, но, честно говоря, тот факт, что он существует, и что его можно построить и кататься на нем, кажется чем-то, чем можно гордиться.

И, что самое главное, если вы такой же безумный ученый, вы также можете легко получить доступ к CAD и коду Брутона, чтобы создать нечто подобное, или же изменить его под свои потребности. Он опубликовал хранилище на GitHub со всеми своими CAD и кодом, на которое мы предоставим ссылку в источниках; как и его другие проекты, Брутон говорит, что этот проект также полностью открыт для общественности.

Вы бы катались на чем-то подобном, если бы могли? Или вас интересует создание мотоцикла подобного этому? Дайте нам знать в комментариях!

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