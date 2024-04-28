Видео: спасаем разбитый и запыленный Ford F-250 1977 года

Включая этот конкретный пикап, 1977 года F-250 Custom с кабиной для одного пассажира, с красивым красным экстерьером и белыми полосами. Хотя сейчас это не очень заметно из-за всей грязи на нем.

И вот в этот момент в дело вступает бригада WD Detailing. После 35 лет простоя в амбаре, владелец наконец-то уделяет ему внимание. Но прежде чем что-то произойдет, машину нужно освободить от бочек, поддонов и оборудования, загораживающих выход. К усложнению ситуации добавляется то, что шины спущены, а пол амбара покрыт грязью. Старый грузовик наконец-то выезжает на свет, где мы получаем более ясное представление о предстоящих трудностях. Грязь буквально застыла на кузове, а краткий взгляд внутрь показывает ужасающее количество мышиных экскрементов.

В процессе извлечения мы узнаем, что у грузовика всего 17 000 миль на одометре. При условии отсутствия каких-либо серьезных повреждений у этого Ford, цена на него может вырасти, как только он будет чистым. Мы видим большой вмятину на двери с водительской стороны, якобы вызванную коровой во время пребывания в амбаре, также есть небольшие повреждения лакокрасочного покрытия с пассажирской стороны. Однако, особых следов ржавчины нет, поэтому первоначальный прогноз для F-250 хороший.

И дела обстоят еще лучше, по мере того, как слои грязи смываются. Белые полосы пакета Explorer отлично контрастируют с красным цветом, и интерьер также удивительно хорошо очищается, несмотря на мышиное гнездо в бардачке. Что касается низкого пробега на одометре, краткий осмотр нижней части сиденья показывает очень мало износа. Все признаки указывают на то, что пробег подлинный.

Бригада детейлинга не пытается завести пикап. Под капотом у него V-образный 8-цилиндровый 400 кубических дюймов, который, вероятно, требует серьезного технического обслуживания перед запуском. Но машинная полировка придает лаку восхитительный блеск, и он выглядит готовым к бездорожью.

Время милостиво относится к американским грузовикам 1970-х и 1980-х годов. Быстрый поиск в интернете показывает, что пикапы F-250 конца 1970-х годов продаются по цене от 20 000 до 60 000 долларов. Аналогичный одиночный пикап без пакета Explorer был продан на Bring a Trailer в конце прошлого года за 38 000 долларов, при этом у него был в два раза больший пробег. Будь то покатушки по бездорожью или аукционный дом, приятно видеть, как все это чистят.