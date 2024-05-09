M4 CS стал вторым по скорости серийным BMW на Нюрбургринге

Новый BMW M4 CS здесь, и он быстрый. И это не только быстрота на прямой. Автомобиль может проехать 12,9-мильный круг Нордшляйфе на Нюрбургринге за 7 минут 21,99 секунды, что делает его почти самым быстрым серийным BMW на «Зеленом Аду».

Этот титул по-прежнему удерживает BMW M4 CSL, который показал результат 7:20,20 в 2022 году. Это разница в 1,79 секунды. Посмотрите видео проезда M4 CS ниже и посмотрите, сможет ли этот гонщик находить две секунды среди лабиринта поворотов.

Фото: Motor1.com

Nordschleife - очень длинная трасса, но, честно говоря, мы не уверены, есть ли здесь место для улучшений. Вершина на Flugplatz может дать немного больше времени, но последствия даже небольшого переусердствования могут быть катастрофическими. Точно так же, выезд на высокой скорости в Schwedenkreuz может сэкономить десятую или две. Но машина разгоняется до 173 миль в час перед крупным левым поворотом, что является героической скоростью для уличного автомобиля без гигантского антикрылья сзади.

Возможности M4 CS по преодолению поворотов проявляются во множестве поворотов после знаменитого Karussell. Гонщик действует на пределе, и даже с критическим взглядом нам сложно найти места, где можно сэкономить время. Как и ожидалось, максимальная скорость для проезда достигается сразу за мостом на прямой. BMW разгоняется до 186 миль в час перед резким торможением в последние повороты.

Это захватывающая поездка, в ходе которой используется каждый кубический дюйм 543-сильного битурбированного ряда шести двигателя M4, не говоря уже о настройке подвески CS. Производство купе за $124,675 начнется в июле.