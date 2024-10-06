Главы компаний Koenigsegg, Hennessey и Rimac испытывают автомобили друг друга

Коенигсегг, Римац и Хеннесси – крупные игроки на гоночной арене гиперкаров. Компании создают автомобили, которые выходят за рамки инженерных и физических возможностей, и нечасто мы видим их генеральных директоров за рулем машин конкурентов. Однако журнал Top Gear собрал трех боссов и три их автомобиля на трассе Sonoma Raceway, чтобы узнать, что каждый из них думает о машинах друг друга.

Три автомобиля – Hennessy Venom F5 Revolution, Rimac Nevera и Koenigsegg Jesko Attack – являются вершинами производительности, причем самый слабый из них развивает 1600 лошадиных сил, примерно на 200 меньше, чем у других двух.

Фото: Motor1.com

Джон Хеннесси первым сел за руль Koenigsegg. Он назвал машину "немного пугающей", когда тренер начал ослаблять систему контроля тяги, говоря: "Такая машина должна быть поразительной".

Затем Мате Римац сел за руль Venom F5, назвав его "чудовищным двигателем в гоночном карте. Это безумие". Кристиан фон Коенигсегг затем сел за руль Rimac, и он ушел впечатленным. "Очень хорошая, очень предсказуемая, очень легкая в управлении. Веселая. Мощная", - сказал он с улыбкой, прежде чем сесть за руль Hennessey для катания.

Видео заканчивается тем, как Римац везет Коенигсегга по трассе на Nevera, в то время как оба обсуждают физику. Вторая часть должна быть более просвещающей, поскольку трое обсудят трассовую сессию и, надеемся, станут более искренними относительно своих конкурентов.