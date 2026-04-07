Продажи автомобилей Mazda в России выросли в 14 раз на фоне взрывного спроса и бума «китайцев»

В первом квартале 2026 года российские автолюбители приобрели 6802 новых автомобиля Mazda. Такая информация поступила от автоэксперта Сергея Целикова, который поделился статистикой в своем Telegram-канале. Для сравнения, за тот же период владельцами машин Toyota стали 6914 человек, что позволяет японскому бренду опережать Mazda по продажам. Однако темпы роста Mazda впечатляют: продажи выросли в 14 раз по сравнению с аналогичным временем прошлого года.

Сергей Целиков прокомментировал ситуацию: Mazda долгое время держалась на первом месте среди альтернативных брендов и только к концу квартала уступила лидерство на российском рынке бренду Toyota . По его оценке, именно кроссовер Mazda CX-5 стал драйвером успеха компании, на его долю пришлось свыше 90% всех регистраций новых автомобилей Mazda за отчетные три месяца. Как сообщает Целиков, за этот период Mazda CX-5 китайской сборки приобрели 6183 россиянина.

Другие модели кроссоверов, представленные в России — CX-50 и CX-30 — показали меньшие результаты. Их доля в структуре продаж составила 4,3% и 2,6% соответственно. Эксперт также отмечает, что подавляющее большинство — 96% — всех новых Mazda на российском рынке произведено в Китае.

Между тем, в марте текущего года официальная регистрация новых машин «глобальных» автомобильных брендов достигла 15,5 тысяч экземпляров. Эти марки обеспечили примерно 15% продаж всего российского авторынка за первый месяц весны. В число самых востребованных альтернатив китайским автомобилям вошли Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen и Audi.

Ранее сообщалось, что продажи новых Toyota в России за первый квартал 2026 года увеличились более чем в два раза, показав рост на 111%. Всего за этот период куплено 6914 автомобилей Toyota, а доля бренда на российском рынке достигла 2,6%.

