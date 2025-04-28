Свежий выпуск справочника «Автомобильный рынок России – 2025» увидел свет.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представило свой новый справочник «Автомобильный рынок России – 2025». Это уже двадцать третье издание, которое традиционно охватывает данные и статистику прошедшего года по различным сегментам рынка и состоянию автопарка в России.

Обложка справочника этого года выполнена в фиолетовых тонах. Согласно медицинским экспертам, фиолетовый цвет способствует релаксации, улучшает работу мозга, помогает бороться с депрессией. Однако с точки зрения фэн-шуй этот цвет способствует активизации памяти и усвоению новых знаний, что может быть особенно важно в условиях конкуренции на авторынке с Китаем.

Специалисты прогнозируют, что 2025 год будет вызовом для автомобильного бизнеса, но отмечают, что опыт и понимание текущей ситуации помогут преодолеть сложности, такие как валютные колебания, высокие процентные ставки по кредитам и другие негативные факторы.

В 2024 году продажи коммерческой техники в России увеличились на 2,2% до 255,5 тыс. единиц, а реализация новых легковых автомобилей возросла на 48,4% до 1,57 млн штук. Производство автомобилей для рынка РФ в странах ЕАЭС также выросло на 35% по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на изменчивость экономической и геополитической обстановки, российский автопром активно развивается: восстанавливаются производственные мощности, открываются новые предприятия по сборке автомобилей и выпуску автокомпонентов. На рынке появляются новые модели как отечественных, так и зарубежных производителей.

В 2024 году начала стабилизироваться марочная структура рынка новых автомобилей, что способствует укреплению позиций сильных участников рынка. Слабые игроки постепенно уходят, что способствует более стабильной конкуренции и эффективной работе отрасли.

Справочник «Автомобильный рынок России – 2025» доступен для заказа. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» приглашают всех желающих изучить цифры, делиться мнениями и предложениями, обсудить текущее положение на рынке и будущие перспективы отрасли.