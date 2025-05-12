До 800 тысяч можно сэкономить. Автосалоны соревнуются за россиян с щедрыми скидками.

Ситуация на рынке новых автомобилей в России остается сложной - спрос пока не восстановился до конца. В связи с этим производители и продавцы машин вынуждены сражаться за покупателей, снижая цены. Например, на автомобили отечественного бренда «Лада» в мае начали действовать скидки до 240 тысяч рублей. Об этом сообщил автоэксперт Олег Мосеев в своем ТГ-канале.

Покупателей радует возможность сэкономить при покупке моделей Granta и Niva Legend на 50–100 тысяч рублей, а Largus и Vesta стали дешевле на 170–200 тысяч. Самая крупная выгода в размере 240 тысяч рублей предоставляется на новую «Весту» в комплектации Sportline.

В то же время, компания «Москвич» наоборот, увеличила цены на свои автомобили: модели «Москвич 3» и «Москвич 6» подорожали на 38–53 тысячи рублей. Такой же тренд наметился и у УАЗа. Рамники «Хантер» и внедорожники «Патриот» подорожали на 45–55 тысяч рублей.

Марка Haval снизила цены на модель Jolion 2024 года на 150 000 рублей, отменив ранее действовавшие скидки. Семейство автомобилей 2025 года доступно со скидкой 50 тысяч рублей. Chery пересмотрела размеры скидок на Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max, снизив экономию до 40–70 тысяч рублей.

Geely и BelGee предложили более привлекательные скидки. Кроссовер Atlas подешевел на 80–100 тысяч рублей, а белорусские X50 и X70 подешевели на 60–110 тысяч. Свои прайс-листы скорректировали Kaiyi, BAIC и Sollers. Компания Voyah порадовала покупателей рекордной экономией: при покупке гибридного Dream можно сэкономить до 800 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что новый Haval F7x подешевел на 150 000 рублей до начала продаж в России. Премьера кросс-купе запланирована на июнь.