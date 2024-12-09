Объемы автокредитования в России снижаются уже второй месяц подряд

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» отметили, что объемы выдачи автокредитов стали уменьшаться еще до начала снижения продаж автомобилей. Об этом эксперты сообщили на Analytic Day. Исполнительный директор агентства Сергей Удалов подчеркнул, что за два последних месяца произошло значительное снижение в выдаче кредитов.

«Как показывают данные, количество кредитов на новые автомобили упало на 24% в октябре по сравнению с сентябрем, а в ноябре снижение составило еще 22%. В то же время, абсолютное количество выданных автокредитов по-прежнему остается выше, чем год назад, - отметил эксперт. - Что касается автомобилей с пробегом, здесь долгое время наблюдался рост, но в октябре этот показатель упал на 15%, а в ноябре - еще на 27%...».

Аналитики прогнозируют, что в декабре тенденция снижения в сфере автокредитования сохранится. Повышенная ключевая ставка Центробанка стала почти барьером, который, скорее всего, продолжит расти к концу года. Все это в сочетании с увеличением цен на автомобили существенно повлияет на рынок новых машин из-за значительной доли кредитных покупок в этом сегменте.

По данным за одиннадцать месяцев текущего года, объемы выданных кредитов на новые автомобили в России превысили аналогичный период прошлого года на 26%. В то же время, выдача кредитов на подержанные автомобили сократилась на 19%.