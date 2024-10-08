Конфигуратор VW ID. Buzz запущен с минимальным набором опций

Конфигуратор Volkswagen ID. Buzz уже доступен, включая цены.

Опции доступны только для комплектации Pro S Plus.

Добавление аксессуаров может увеличить стоимость ID. Buzz до $75 000.

Показалось, что прошло 100 лет с момента представления Volkswagen ID. Buzz миру. Покупатели в Северной Америке все еще ждут первых поставок, которые, как ожидается, состоятся до конца года, но только в очень дорогой комплектации 1st Edition. Напомним, что стоимость 1st Edition начинается с $67 045 за версию с одним задним двигателем. Это далеко не то же самое, что скромный VW Type 2, на который вдохновляется Buzz.

На сколько дорогим может стать ID. Buzz с учетом дополнительных опций? Конфигуратор VW уже доступен для всех уровней отделки, и мы решили попробовать его. Если вы любите добавлять опции к автомобилю, у нас для вас плохие новости. Вы найдете всего лишь несколько вариантов, и все они относятся к Pro S Plus. Автобусы начального уровня Pro S и 1st Edition имеют стандартную комплектацию, за исключением аксессуаров.

Фото: Motor1.com Volkswagen

Есть и еще худшие новости. Если вы хотите красиво оборудованный ID. Buzz, но не попали в очередь на версию 1st Edition 4Motion за $71 545, вам придется заплатить больше за аналогично оснащенную версию Pro S Plus 4Motion. Двухцветное кузовное покрытие стоит $995. Добавление электрохромной крыши Smart Glass обойдется в $1 495. Эти опции стандартны для 1st Edition, и с учетом доставки цена версии Pro S Plus 4Motion составляет $72 035.

Конфигуратор завершается целым рядом аксессуаров, чтобы придать ретро-стилю фургона. Речь идет о таких вещах, как коврики, брызговики, грузовые перевозчики - предметы, которые, вероятно, можно купить самостоятельно по более низкой цене. Тем не менее, многие ценят возможность включения заводских аксессуаров в финансирование. Если вы среди них, отмечая все доступные опции для Pro S Plus 4Motion, цена достигнет захватывающих $75 677. И технически говоря, мы не выбрали каждый аксессуар. Конфигуратор VW позволяет добавлять несколько стилей ковриков и багажников, которые в противном случае могут конфликтовать, поэтому мы выбрали по одному из каждого.

Фото: Motor1.com

Если это слишком дорого, базовая версия ID. Buzz Pro S стоит $61 545. Это все еще немалая сумма за небольшой заднеприводный электрический фургон с запасом хода 234 мили. Найдет ли VW покупателей на этом уровне цен? Мы узнаем это, когда модели 1st Edition поступят в продажу позже в этом году.