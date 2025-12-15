Пробег 20 000 км и цена 2,5 млн рублей: почему «Урал-автодом» 1984 года вызвал сенсацию

На рынке Германии появилось необычное предложение для любителей экстремального туризма — переоборудованный в автономный кемпер грузовик Урал-4320. Этот легендарный автомобиль сразу привлек внимание как поклонников отечественной техники, так и путешественников, которые не боятся отправляться в самые труднодоступные места мира.

Экземпляр 1984 года выпуска отличается минимальным пробегом — всего 20 000 км. За годы эксплуатации он прошел серьезную модернизацию и теперь представляет собой полноценное мобильное жилье, способное преодолевать сложнейшие маршруты. Оценочная стоимость машины составляет около 2,5 миллионов рублей.

В качестве жилого отсека используется съемный термоизолированный контейнер LAK2, утепленный 24-миллиметровым слоем материала. Внутреннее пространство оснащено всем необходимым для жизни вдали от цивилизации: имеется двуспальная кровать, система климат-контроля, мощный 5-киловаттный отопитель, солнечные панели на 400 Вт и аккумулятор емкостью 440 А·ч. Для автономного водоснабжения предусмотрен бак объемом более 200 литров с возможностью подогрева воды.

Техническое состояние автомобиля тщательно поддерживалось, о чем говорит недавно проведенное обслуживание. В список проведённых работ вошли установка шести новых шин, замена ступичных подшипников, тормозных шлангов, радиатора и деталей топливной системы. Кроме этого, были усовершенствованы элементы рулевого управления и установлен топливный бак увеличенного объема. В комплект входят запасные части, включая дополнительную кабину и кузовные элементы.

Двигатель грузовика — дизельный, мощностью 209 лошадиных сил. Классическая трехосная конструкция с полным приводом обеспечивает отличные внедорожные характеристики. Продавец отмечает, что автомобиль полностью готов к эксплуатации и неоднократно демонстрировал свои возможности на трек-триалах.

Этот Урал-4320 — пример надежности и стремления к новым открытиям, созданный для тех, кто ценит свободу и самостоятельность во время путешествий.

Источник и фото: mobile.de.