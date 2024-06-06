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АвтоВАЗ обещает рынку 12 новых моделей: все началось с Iskra

Одна из ведущих отечественных марок автомобилей LADA планирует порадовать своих поклонников: до 2023 года в модельном ряду появится целых 12 новых моделей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.06.2024, 08:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Одна из ведущих отечественных марок автомобилей LADA планирует порадовать своих поклонников: до 2023 года в модельном ряду появится целых 12 новых моделей. Об этом заявил глава отдела продуктового маркетинга компании «АвтоВАЗ» - Сергей Корниенко на престижном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

По словам руководителя, который представил общие стратегические планы компании на форуме, среди приближающихся новинок будут как совершенно новые модели, так и глубокий рестайлинг уже существующих.

На Петербургском форуме LADA представила новый экономичный автомобиль под названием Lada Iskra, который начнет свою сборку на заводе уже в следующем году.

Стоимость новинки, по предварительным данным, будет колебаться в пределах от 1,1 до 1,2 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Кроме того, стало известно, что в третьем квартале 2024 года в список опций Lada Vesta вернется система стабилизации ESP.

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