«Восход», «Минск» или легендарный «ИЖ»: какой советский мотоцикл был лучшим, а какой – ломался «от одного взгляда»

Для советского парня собственный мотоцикл был пропуском во взрослую жизнь. На нем ездили на танцы, за продуктами, на рыбалку и к друзьям в соседнюю деревню. Автомобиль оставался недоступной мечтой, а двухколесная техника позволяла не зависеть от расписания автобусов. Но стоило зайти разговору о покупке, как начинался спор, что лучше взять: легкий «Минск», бодрый «Восход» или основательный ижевский мотоцикл? У каждого находились преданные поклонники и те, кто зарекался даже смотреть в его сторону. Давайте вспомним, за что любили и ругали советские мотоциклы, и решим, какой заслуживает звания лучшего.

Мотоцикл Минск / Источник: minsk-moto.tilda.ws

«Минск» – легендарная «макака»

Если спросить бывшего владельца «Минска», за что он ценил свою машину, ответ будет простым: за легкость и неприхотливость. Мотоциклы Минского мотоциклетного завода с двигателем объемом около 125 куб. см были школой для начинающих. Они не поражали мощностью, но позволяли освоить азы езды без необходимости управлять тяжелой моделью. А прозвище «макака», которое закрепилось в народе, давно стало частью гаражного фольклора.

В зависимости от модели и комплектации вес «Минска» составлял примерно 100-110 кг. Например, сухая масса популярного ММВЗ-3.112 – около 105 кг. Для сельской местности это было серьезным преимуществом: мотоцикл проще удерживать на скользкой дороге, развернуть на узкой тропе или вытащить из грязи, если переоценил свои возможности. На лесных дорожках и грунтовках он чувствовал себя вполне уверенно, хотя полноценным внедорожником, конечно, не являлся. Небольшой вес выручал и при ремонте.

Двигатель объемом 123-125 куб. см не отличался выдающейся тягой, но для повседневных поездок его хватало. «Минск» не требовал постоянно держать высокие обороты и не провоцировал неопытного водителя на гонки с более мощными машинами. Конструкция оставалась сравнительно простой, а многие распространенные неисправности можно было устранить с помощью обычного набора инструментов. При наличии запчастей и хотя бы минимальных навыков хозяин нередко обходился собственными силами.

С электрической частью история зависела от поколения. У ранних и некоторых распространенных моделей было 6-вольтовое оборудование, на более поздних модификациях появилось 12-вольтовое. «Мински» не были одинаковыми по электрике, но общая репутация доступной в обслуживании машины сохранялась. Владельцы ценили не столько комфорт, сколько возможность разобраться в устройстве мотоцикла самостоятельно.

Да, идеальным «Минск» не был. На трассе ему не хватало запаса мощности, а при езде вдвоем и с багажом приходилось заранее рассчитывать возможности двигателя. Зато новичку он многое прощал, в первую очередь – ошибки, связанные с недостатком опыта. Если нужен был транспорт для коротких поездок, хозяйственных дел и путешествий по проселкам, это был разумный выбор. В споре о том, какой советский мотоцикл лучше подходит для первой покупки, «Минск» – сильный кандидат.

Мотоцикл Восход-3М / Источник commons.wikimedia.org

«Восход» – гроза нервной системы

«Восход» выглядел как следующий шаг после легкого малокубатурного мотоцикла. Ковровские машины оснащались одноцилиндровыми двухтактными двигателями объемом около 175 куб. см, а у поздних массовых моделей мощность достигала 13,5 – 15,5 л. с. На фоне «Минска» разница ощущалась: мотоцикл был динамичнее и позволял увереннее разгоняться на шоссе. Для молодого владельца это имело значение, ведь хотелось не просто добраться из точки А в точку Б, а чувствовать, что под седлом есть запас сил.

Но именно вокруг «Восхода» выросла репутация машины, которая умеет испытывать терпение. В народных рассказах о нем неизменно всплывают капризный карбюратор, внезапно пропавшая искра и бесконечные попытки заставить двигатель нормально работать на холостом ходу. Особенно ругали карбюраторы семейства К-62, хотя считать их единственной причиной всех бед было бы несправедливо. На результат влияли состояние конкретного экземпляра, качество и наличие запчастей, настройка системы питания и зажигания, а также привычки владельца.

В соцсетях и на форумах можно встретить такие воспоминания бывших владельцев: «Если настроить карбюратор К-62 и выставить зажигание по приборам, а не на глаз, то «Восход» прет по любой грязи на оборотах как танк. Главное – не лезть в него кустарными инструментами».

Но и гаражные шутки вроде «Хочешь секса на всю неделю – покупай себе «Восход»» были в ходу. Смысл понятен каждому, кто хотя бы раз проводил выходной не в седле, а с отверткой возле двигателя. Сегодня мотор работает как часы, завтра отказывается нормально заводиться, а после очередной регулировки – ведет себя еще иначе. При этом далеко не каждый «Восход» был неисправным от рождения, ухоженная машина с качественными узлами могла ездить вполне достойно. Если же экземпляр успел пережить несколько хозяев, был необходим регулярный кустарный ремонт и подбор деталей по принципу «что нашлось». Характер у «Восхода» действительно мог оказаться тяжелым.

Была у него и другая особенность: машина требовала большего внимания к настройкам, чем хотелось бы тем, кому нужен просто надежный транспорт. Двухтактный двигатель был чувствителен к состоянию системы питания и правильной работе зажигания, а неудачная регулировка могла испортить впечатление даже от исправной техники. Если же ремонт выполняли наспех, проблемы возвращались снова. Так рождалась дурная слава, которую затем передавали из поколения в поколение, и порой даже те, кто сам на «Восходе» не ездил.

И все же списывать его со счетов было бы ошибкой. Мотоцикл стоил внимания тех, кому хотелось получить больше динамики, чем мог предложить «Минск», и кто был готов разбираться в устройстве машины. Для поездок по проселкам его возможностей хватало, а относительно небольшая масса по сравнению с крупными ижевскими моделями помогала на плохих дорогах. Главный вопрос заключался в состоянии конкретного экземпляра. Хороший «Восход» радовал владельца, уставший – превращал каждую поездку в лотерею.

Мотоцикл ИЖ "Планета 5" / источник commons.wikimedia.org

Семейство «ИЖ» – тяжелая артиллерия

Когда речь заходит о более серьезном мотоцикле, на сцену выходит ижевский завод. «ИЖ» был целым семейством машин, и сравнивать их с другими только по массе или мощности не совсем честно. Особенно популярными стали «Планета» и «Юпитер» – внешне похожие, но с разными двигателями и характерами. В деревнях и небольших городах они нередко служили полноценным транспортом для всей семьи: возможность установить боковую коляску делала их практичнее.

Одноцилиндровый двигатель «Планеты» объемом около 346 куб. см был главным достоинством машины. На примере «Планеты-5» можно говорить о 21-22 л. с., хотя характеристики менялись в зависимости от модификации. Владельцы ценили уверенную тягу на низких и средних оборотах: мотоцикл не обязательно нужно было постоянно раскручивать, чтобы двигаться с грузом или преодолевать затяжной подъем. Отсюда сравнения с трактором – образные, конечно, но хорошо передающие характер двигателя.

«Планета» нравилась тем, кому нужна была рабочая лошадка, а не только средство для эффектных поездок. Она подходила для сельских дорог, дальних выездов и перевозки вещей. При этом большая масса требовала определенной физической силы, особенно если приходилось толкать мотоцикл или вытаскивать его из грязи. Расход топлива и необходимость следить за состоянием двигателя тоже нельзя было назвать пустяками. Но при исправной технике и нормальном обслуживании «Планета» могла долго оставаться верным помощником.

У «Юпитера» двигатель был двухцилиндровым, рабочий объем – около 347 куб. см. В распространенных версиях «Юпитера-5» мощность составляла примерно 24 л. с., он мог быть динамичнее «Планеты». На шоссе разница ощущалась особенно хорошо: при исправном моторе он охотнее набирал скорость и давал больше возможностей для быстрой езды. Для молодого мотоциклиста это нередко становилось решающим аргументом.

Но у двух цилиндров были и свои требования. Система зажигания должна была работать согласованно, а неправильная регулировка могла привести к неравномерной работе двигателя, потере мощности и проблемам с запуском. При обслуживании приходилось внимательнее относиться к настройке, чем на одноцилиндровой «Планете». Поэтому и споры о том, что лучше – «Планета» или «Юпитер», – никогда не сводились к сравнению лошадиных сил. Одним важнее была тяга и относительная простота, другим – динамика и характер двухцилиндрового мотора.

На тематических форумах встречаются и совсем другие истории, без бесконечных ремонтов и разочарований. Например, один из пользователей вспоминает свой ИЖ «Юпитер-4К», на котором ездил 12 лет, а потом передал сыну. По его словам, машина была мощнее «Юпитера-5», но любила высокие обороты. После замены цилиндров максимальная скорость снизилась, зато мотоцикл стал лучше тянуть на низах. Владелец подвел итог коротко: «Ю-4 – на фаната рассекать, а Ю-5 – труженик».

Кстати, отдельная тема – эксплуатация с коляской. Для семьи, поездок за покупками, перевозки инструмента или выезда на рыбалку боковой прицеп превращал «ИЖ» в полезную рабочую технику. Правда, люлька добавляла массу, меняла управляемость и увеличивала нагрузку на двигатель и ходовую часть. Нельзя было просто ехать так же, как на одиночном мотоцикле: повороты, торможение и поведение на неровностях требовали привычки. Зато для тех, кому нужно было возить не только себя, такая связка оказывалась гораздо практичнее легкого «Минска».

Кто же из двух ижевских братьев лучше? Если нужен мотоцикл для повседневных поездок, сельских дорог и работы, многие выбрали бы «Планету». Если важнее динамика и хочется получить больше мощности, привлекательнее выглядит «Юпитер». Конечно, состояние конкретной машины и доступность деталей могли перевесить любые заводские характеристики. В этом смысле старый «ИЖ» – хороший пример того, почему в разговоре о советской технике цифры в паспорте не рассказывают всю историю.

Воcход, Минск или ИЖ: какой советский мотоцикл был лучшим?

Если оценивать не ностальгию, а практичность, «Минск» выглядел самым понятным выбором для новичка. Он легкий, сравнительно простой и не требовал от водителя богатого опыта. «Восход» был способен дать больше динамики, но репутация капризной машины заставляла особенно внимательно выбирать экземпляр. Среди «ИЖей» «Планета» выигрывала по рабочему характеру и тяге, а «Юпитер» – по мощности и потенциалу для быстрой езды. Абсолютного чемпиона здесь нет: многое зависело от того, для чего покупали мотоцикл и как за ним ухаживали.