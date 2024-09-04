Volvo признает поражение: до 2030 года не станет полностью электрическим

Автопроизводитель Volvo был одним из первых, кто обещал полностью перейти на электрические модели. Если вы помните, первоначальное заявление было сделано в марте 2021 года. В конце мая 2024 года генеральный директор Volvo заявил, что портфель автомобилей, работающих исключительно на электричестве, по-прежнему "вполне выполним". На тот момент Джим Роуэн был "уверен", что Volvo сможет прекратить продажу авто с двигателями внутреннего сгорания всего за пять лет.

Однако во время последнего квартального веб-каста для инвесторов, который состоялся в конце июля, генеральный директор автопроизводителя признал, что "потребуется время, чтобы связать различные части мира для полной электрификации". Другими словами, первоначальная цель стать чисто электрическим брендом к 2030 году может быть недостижимой. Прошло всего несколько недель с того момента, как Volvo официально корректирует свои амбициозные электрические планы.

Фото: Motor1.com

Новая цель состоит в том, чтобы подключаемые гибриды и электромобили составляли от 90 до 100% ежегодных продаж к концу десятилетия. Volvo признает, что автомобили без зарядных разъемов могут сохраниться дольше, чем изначально предполагалось, но только "ограниченное количество моделей с мягкими гибридами".

Шведский автопроизводитель считает, что несколько факторов способствовали медленному принятию электромобилей. Развитие инфраструктуры зарядных станций продвигается медленнее ожидаемого. Кроме того, некоторые страны либо сократили, либо полностью отменили поощрения для электромобилей. Volvo также винит во введении новых тарифов на электромобили в определенных рынках.

Volvo надеется, что автомобили с зарядным кабелем (PHEV+EV) составят 50-60% от всех поставок к 2025 году, по сравнению с 48% за второй квартал текущего года. С апреля по июнь полностью электрические автомобили составили 26% от общего числа поставок. План компании - продолжать инвестировать в модели с мягким гибридом и подключаемыми гибридами в рамках "стратегических корректировок", чтобы лучше отражать спрос потребителей.

В долгосрочной перспективе Volvo все еще стремится к достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2040 году.

Volvo - последний в длинном ряду автопроизводителей, отступивших от своих первоначальных электрических целей. В последние месяцы мы видели, что такие компании, как Porsche, Mercedes, Bentley и Ford Европы, отодвигают свои агрессивные электрические планы.