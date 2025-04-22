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Volkswagen планирует выпустить более 30 новых моделей в Китае к 2028 году

Volkswagen представил на автосалоне в Шанхае три концепт-кара для китайского рынка. Компания планирует запустить 30 новых моделей в Китае к 2027 году. В Европе акцент на электромобили, в Китае — выбор между электрическими, плагин-гибридными и гибридными моделями. Сотрудничество VW с китайскими компаниями привело к созданию уникальных автомобилей.
РедакцияР
Редакция
22.04.2025, 18:32·2 мин
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Фото: autoexpress

На автосалоне в Шанхае компания Volkswagen представила три удивительных концепт-кара. Ни один из них не планируется к выпуску в Великобритании, однако они войдут в число 30 новых моделей, которые, как утверждает компания, будут выпущены в Китае к концу 2027 года.

«Три концептуальных автомобиля - это видимый результат нашей стратегии ‘В Китае, для Китая’», - заявил Томас Шафер, генеральный директор Volkswagen. «40 лет назад Volkswagen поставил Китай на колеса. И, как вы видите, у нас есть все необходимые компоненты для продолжения нашей успешной истории. Мы останемся на первом месте среди иностранных автопроизводителей в Китае».

В Европе Volkswagen почти полностью сосредоточен на запуске новых электромобилей, но в Китае компания будет предлагать клиентам выбор между полностью электрическими, заряжаемыми гибридами и моделями с дополнительным пробегом, демонстрируемыми этими новыми концепциями. Каждая машина также является продуктом совместного предприятия между VW и различной китайской фирмой.

Например, модель ID. ERA, предваряющая новый полноразмерный семиместный внедорожник и потенциального конкурента Kia EV9, представлена SAIC-Volkswagen. Это имя должно быть знакомо, потому что SAIC владеет MG. Это также будет первый продукт VW, оснащенный технологией дополнительного пробега, что означает использование двигателя под капотом в основном для генерации энергии для батарей и электромоторов, чтобы обеспечить опыт вождения, подобный электромобилю.

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