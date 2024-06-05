Volkswagen может выпустить еще более горячую версию Golf R Clubsport

Компания Volkswagen в настоящее время разрабатывает более мощную версию Golf R Clubsport. Пока еще рано сказать, будет ли она когда-либо выпущена в производство, так как ей все еще требуется утверждение советом директоров VW, но если проект получит зеленый свет, это может стать самым горячим хэтчбеком бренда.

Мартин Хубе, представитель Volkswagen, рассказал журналу Road & Track, что компания работает над "более ориентированной на трек версией" этой модели. Однако он не уточнил, каким образом компания собирается это достичь. R Clubsport вероятно получит стандартное обновление Clubsport, включающее настройку геометрии подвески и снижение веса.

Golf R оснащен 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем EA888 от Volkswagen, который развивает мощность 315 лошадиных сил и крутящий момент 280 фунт-футов, но в Clubsport он может выдавать немного больше мощности. Автомобиль комплектуется шестиступенчатой механической коробкой передач, которая скоро исчезнет, и системой полного привода 4Motion компании с векторизацией крутящего момента.

R Clubsport, скорее всего, побьет стандартное время разгона Golf R с 0 до 100 км/ч в 4,7 секунды на десятую или две. Тем не менее, маловероятно, что Volkswagen увеличит максимальную скорость модели для Clubsport, которая ограничена 155 милями в час. Самые заметные улучшения должны проявиться во временах кругов на треке.

Несмотря на все преимущества R Clubsport на бумаге, ему все еще необходимо одобрение членов совета директоров компании перед тем, как он выйдет в производство. Также неясно, планирует ли Volkswagen предложить его в США. Если проект будет утвержден, скорее всего, он не появится в Америке до модельного года 2025, когда GTI и R окончательно потеряют опцию механической коробки передач, но мы не можем иметь все сразу.

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