«Волга» вместо Skoda и Volkswagen: когда в России стартуют производство и продажи новых автомобилей

В Нижнем Новгороде официально сообщили о готовности к запуску автомобильного проекта Volga, реализуемого компанией АО «ПЛА». Пресс-служба производителя подтвердила, что сборку новых автомобилей планируют организовать на местном заводе, а старт продаж намечен на третий квартал 2026 года.

Главная задача проекта — наладить выпуск современных автомобилей, поддержать развитие отечественной инженерной школы и сформировать собственную компонентную базу. Представители компании рассказали, что специалисты бренда тщательно изучили технологии ведущих китайских автоконцернов. Это позволило выбрать наиболее перспективные международные решения для дальнейшего создания собственных разработок.

На начальном этапе портфель Volga будет включать три модели: в сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан. Их производство организуют на площадке в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили Skoda и Volkswagen.



Фото: Автоновости Дня

В настоящее время ведется активная подготовка инфраструктуры и оборудования для серийного выпуска. Ожидается, что он стартует во втором квартале 2026 года. Постепенно объемы производства будут доведены до проектной мощности. Максимальная производительность предприятия заявлена на уровне 110 000 машин в год.

Как уточняют в компании, завод оснащен современным оборудованием, а контроль качества организован по многоуровневой системе. Это позволит выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам. Согласно планам, первые автомобили поступят к официальным дилерам уже в третьем квартале 2026 года. Детальная информация о модельной линейке будет представлена дополнительно.



Фото: Автоновости Дня

Генеральный директор «ПЛА» и бренда Volga Татьяна Фадеева отметила, что при создании проекта был выбран путь, обеспечивающий доступ к инновационным решениям мирового уровня. Такой подход требует значительных инвестиций, но обеспечивает технологическую независимость и открывает возможности для дальнейшего развития модельного ряда на базе собственных инженерных решений. Она добавила, что основные задачи по разработке новых моделей и глубокой локализации будут реализованы нижегородскими инженерами с применением передовых технологий и лучших традиций российской инженерной школы. По словам Фадеевой, решения VOLGA отличаются инновационностью, безопасностью и перспективностью не только для российского, но и для глобального рынка.

Дополнительно в компании сообщили, что новые автомобили будут оснащены широким набором интеллектуальных систем помощи водителю, просторным салоном и отделкой из натуральных материалов. Все модели адаптируют для эксплуатации в условиях низких температур, а в базовой комплектации будет доступен полный зимний пакет.

Ранее источники сообщали о предполагаемом составе модельного ряда Volga. По их информации, платформой для новых моделей послужили уже представленные на российском рынке Geely Atlas, Monjaro и Preface. Отмечается, что автомобили уже получили ОТТС и уникальные имена.

Автор: Андрей Сундуков