Эксперт: W15 действенна лишь в ограниченном диапазоне

Второй уик-энд подряд складывается для команды Mercedes не самым удачным образом. После нескольких серьезных аварий у механиков остается много работы, а запасные части быстро уменьшаются. Руководитель команды, Тото Вольфф, прокомментировал ситуацию после завершения субботней тренировки в эфире Sky Sports.

«На нескольких последних гонках у нас было несколько серьезных аварий, в том числе и вчера ночью механикам пришлось потрудиться, и они отлично справились с делом, – отметил Вольфф. – Вчера было повреждено шасси машины Джорджа Расселла. Мы можем его отремонтировать, но в этом уик-энде оно использоваться не будет».

Пилот команды Mercedes отметил, что у машины очень узкий диапазон эффективности, что влияет на результаты на трассе. В одних сессиях команда может быть одной из самых быстрых, а в других проигрывать лидерам значительное время. По мнению Вольффа, это связано с особенностями машины.

Команда Mercedes показывала высокую скорость на трассах с прохладной погодой и высокими скоростями, таких как Сильверстоун и Спа. Низкие температуры и высокие скорости соответствуют автомобилю, в то время как медленные трассы и высокие температуры не играют в пользу гонщиков.

В квалификации команда Mercedes может показать отличную скорость на одном быстром круге, но на длинных сериях кругов они могут уступать по темпу. На гонке в Мехико команда работает над улучшением результатов и анализирует потерю времени на некоторых участках трассы.

Результаты тесные, поэтому команда может попасть в первую тройку или упасть на 7-ю позицию. Вольфф отметил, что после тренировки будут внесены коррективы в настройки, а после квалификации станет ясно, на каких позициях окажется команда Mercedes.