Вольфф: Пока слишком рано утверждать, что Кими будет претендовать на титул

Победа Кими Антонелли на этапе Гран При Китая позволила молодому гонщику Mercedes сократить отставание от своего напарника Джорджа Расселла в личном зачёте до четырёх очков.

Итальянские СМИ уже начали строить прогнозы относительно чемпионских перспектив 19-летнего пилота. Тем не менее, руководитель команды Mercedes Тото Вольфф призывает не спешить с выводами и сохранять спокойствие по поводу будущего Антонелли в текущем сезоне.

Тото Вольфф отметил: «Можно представить, какой ажиотаж сейчас начнётся в Италии. Я уже вижу эти заголовки в прессе: “Чемпион мира”, “Спасибо, Кими” и тому подобное. В этом нет ничего хорошего, поскольку у Кими ещё будут ошибки. Он ещё ребёнок, и слишком рано даже начинать думать о борьбе за титул».

По словам руководителя Mercedes, команда располагает конкурентоспособным автомобилем, который позволяет побеждать на данном этапе сезона. Вольфф подчеркнул, что у обоих гонщиков равные возможности, однако считает преждевременным говорить о победе в чемпионате. Также он обратил внимание на возможные политические интриги, которые могут возникнуть в ближайшие месяцы.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в отношениях между Джорджем Расселлом и Кими Антонелли после успеха последнего на Гран При Китая, Тото Вольфф напомнил о разнице в опыте гонщиков. Он отметил, что Антонелли ещё очень молод и только начинает взрослеть, а его напарник Расселл имеет за плечами восемь лет большего опыта в спорте.

Вольфф также провёл параллели с прошлыми отношениями между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом, подчеркнув, что нынешние взаимоотношения между Антонелли и Расселлом существенно отличаются от тех, что были у их предшественников. По мнению руководителя Mercedes, дружба легко может смениться соперничеством, если борьба за титул обострится.

Тото Вольфф заверил, что команда будет контролировать ситуацию и напомнил, что оба гонщика — выпускники молодёжной программы Mercedes. Он добавил, что в случае с Кими Антонелли коллектив отвечает за его карьеру с картинга, что также отличает нынешнюю ситуацию от прошлых лет.