Почему важно очищать машину от снега зимой: советы для водителей

В зимний период многие водители, к сожалению, пренебрегают обязанностью очистить свои автомобили от снега, фокусируясь исключительно на окнах и зеркалах, что часто приводит к образованию так называемых «снежных шапок» на крыше. Опасно ли это и почему так важно выполнять эту процедуру тщательно, разъяснил автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм».

Егор Васильев подчеркнул, что одной из основных угроз является то, что снег на крыше, под действием низких температур, быстро превращается в лед, который, сам по себе, представляет собой значительную опасность на дороге, особенно при движении.

Эксперт отметил, что важно помнить о том, что теплый воздух внутри салона автомобиля нагревает крышу, вызывая таяние снега и образование водяной пленки под ним. Это может привести к тому, что вся «снежная шапка» внезапно начнет соскальзывать при ускорении или торможении.

«Если на крыше накопилась грязь или песок, то при соприкосновении с лакокрасочным покрытием будут неминуемо появляться царапины. Учитывая тот факт, что автопроизводители редко предусматривают оцинковку крыши, коррозия становится весьма вероятным последствием», — подчеркнул специалист.

Кроме того, при движении с высокой скоростью снег и лед с крыши автомобиля могут причинить серьезный вред другим участникам дорожного движения или даже сорваться на лобовое стекло, исключая видимость водителя. Это, по мнению эксперта, увеличивает риск возникновения аварий и потери управления автомобилем.

«Поэтому перед началом поездки не забывайте очищать свой автомобиль от снега и льда. Ведь это касается не только вашей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения», — заключил Егор Васильев.

Недавно в «Автоновости дня» были опубликованы материалы о наилучших способах защиты автомобиля от реагентов и коррозии в зимнее время. Об этом подробно рассказала Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф».