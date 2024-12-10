Водителям предупредили о распространенной зимней угрозе, приводящей к авариям.

Ситуация, когда снег с крыши автомобиля падает во время движения, может привести к серьезным последствиям и угрожать безопасности на дороге. Об этом предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с журналистами телеканала «Москва 24».

Эксперт настоятельно рекомендует всегда очищать крышу от снега, чтобы избежать опасных ситуаций на трассе. В противном случае снег может превратиться в лед, что увеличивает риск возникновения царапин при его удалении.

Кроме того, наличие снега на крыше автомобиля может создавать помехи как для других водителей на дороге, так и для самого водителя, который не удосужился почистить свое транспортное средство, подчеркнул специалист.

«Снег с крыши может сорваться и попасть на движущийся сзади автомобиль, что может стать неприятным сюрпризом для другого водителя. При этом дворники могут оказаться бессильными, что увеличит риск аварии. Также при резком торможении снег может обрушиться на лобовое стекло, и в этом случае дворники могут не справиться с задачей», — пояснил Ян Хайцеэр.

Ранее издание «Автоновости дня» делилось советами по защите двигателя автомобиля и увеличению его срока службы. Несколько зимних рекомендаций по этому вопросу дал опытный автоспециалист и эксперт сервиса «Автокод» Игорь Шагапов.