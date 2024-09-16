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Более 37 тысяч автомобилей были проданы на второй неделе сентября.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» доложили, что в период с 9 по 15 сентября 2024 года в России было реализовано 37094 единицы новой автомобильной техники.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.09.2024, 15:22·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» доложили, что в период с 9 по 15 сентября 2024 года в России было реализовано 37094 единицы новой автомобильной техники.

Согласно данным, вторая неделя сентября, или 37-я в текущем году, показала снижение объема продаж на 14% по сравнению с предыдущей, однако выросла на 28% по сравнению с соответствующим периодом год назад, то есть с 37-й неделью в 2023 году.

Из общего числа проданных автотранспортных средств 32158 единиц пришлось на легковые автомобили. Это на 16% меньше, чем неделей ранее, но на 35% больше, чем год назад.

Подобная динамика наблюдается и в категориях LCV и автобусов. Так, объем продаж легких коммерческих автомобилей (2250 шт.) за неделю уменьшился на 1%, но за год вырос на 22%. Что касается автобусов (209 шт.), то здесь отмечается снижение на 30% по недельной динамике и увеличение на 1% по сравнению с годом назад.

В то время как продажи грузовиков (2477 шт.) за неделю росли на 3%, они уменьшились на 20% по годовой статистике.

Источник

Авторынок россии (93)Легковые автомобили (85)Продажи (232)Грузовые автомобили (27)Автобусы (23)Легкие коммерческие автомобили (30)

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