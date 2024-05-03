Как понять, что двигатель вашего автомобиля на исходе: пять признаков, на которые стоит обратить внимание

Эксперты рекомендуют слушать работу двигателя на холодную. Прогретый мотор может скрыть неисправности. Стук гидрокомпенсаторов и поршней требует внимания, также как звенящая цепь ГРМ. Обратите внимание на стуки, звуки движения воздуха и обороты двигателя.

Резкий нажим на педаль газа позволит услышать, как двигатель набирает обороты. Утечки в системе впуска проявляются шипением воздуха. Совет: можно заранее арендовать такой же автомобиль через каршеринг для сравнения работ двигателей.

После прослушивания двигателя важно заглушить его и осмотреть внутренние детали через отверстие заливной горловины. Светлые детали без сгустков масла говорят о хорошем состоянии агрегата.

Уровень масла на щупе, его цвет и присутствие сажи могут также дать понять о состоянии двигателя. Внешний осмотр агрегата поможет выявить подтекания жидкостей и другие проблемы.

Проверка выхлопной трубы на синий дым при запуске и при увеличении оборотов может указать на повышенный расход масла. Масляные следы и черные отложения на краю выхлопной трубы также свидетельствуют о проблемах.

Если результаты проверок устраивают, рекомендуется обратиться к профессионалам для более глубокой диагностики. Это позволит выявить скрытые неисправности и проблемы, которые могут быть невидимы на первый взгляд.