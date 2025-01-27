Внедорожники Stalker обнаружили на дороге под Тольятти

В интернете появились фотографии внедорожников Апал Сталкер с пластиковым кузовом, что натолкнуло на мысль о возможном возвращении проекта.

Издание «За рулем» утверждает, что на снимках, скорее всего, запечатлены первые представительские образцы 2019 года.

Разработка «Сталкера» началась в начале нулевых годов. Окончательным вариантом стал внедорожник Stalker Apal-21541, собранный на базе комплектующих Lada Niva. Конструкция включала в себя пространственно-трубчатый каркас из тонких стальных труб, к которому крепились элементы из пластика.

Изначально планировали произвести 150 автомобилей. Несколько машин в итоге были выставлены на продажу. Так, в июле 2019 года один из официальных дилеров Lada предлагал приобрести «Сталкера» за 1 233 000 рублей.

В то время стоимость обычной Lada Niva начиналась от 518 900 рублей, а за самую дорогую модель Bronto просят от 722 900 рублей.

Ранее стало известно, что АВТОВАЗ снизил объем производства из-за уменьшения спроса на отечественном авторынке.