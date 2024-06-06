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Цена внедорожника УАЗ «Патриот» за три года выросла почти вдвое. Какова его стоимость сегодня?

Одна из самых востребованных моделей Ульяновского автомобильного завода, внедорожник "Патриот", за последние три года заметно подорожал в России. Согласно анализу портала Quto, стоимость автомобиля была сравнена летом 2021 и 2024 годов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.06.2024, 17:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Одна из самых востребованных моделей Ульяновского автомобильного завода, внедорожник "Патриот", за последние три года заметно подорожал в России. Согласно анализу портала Quto, стоимость автомобиля была сравнена летом 2021 и 2024 годов.

В июне 2021 года цена флагмана завода составляла 999 000 рублей за базовую комплектацию Classic с 150-сильным двигателем и механической коробкой передач.

В течение 2021 года стоимость внедорожника неоднократно увеличивалась. В июле цена выросла до 1 034 000 рублей, в августе – до 1 044 000 рублей, в октябре – до 1 089 000 рублей, к концу года достигла 1 134 000 рублей.

К маю 2022 года цена на новый УАЗ "Патриот" уже составляла 1 545 000 рублей. Однако после введения санкций автомобиль лишился доступа к некоторым импортным компонентам, что вынудило производителя пересмотреть комплектацию. Таким образом, появилась версия Base ИКАР, дешевле предыдущей версии Classic на 30 000 рублей.

В течение полугода цены на "Патриот" оставались стабильными, однако весной 2023 года минимальная стоимость поднялась до 1 550 000 рублей. С течением времени автомобиль стал еще дорожать и в настоящее время версия с двигателем "Евро-5" продаётся за 1 700 000 рублей. Версия с двигателем "Евро-2" оценивается на 20 000 рублей дешевле.

Ранее объявлялось, что УАЗ представил заводскую бронированную версию внедорожника "Патриот". Двери автомобиля оснастили стационарными противоосколочными панелями, а стекла и заднюю стенку салона защитили съемными бронелистами.

Источник

УАЗ (19)

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