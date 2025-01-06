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Toyota Land Cruiser Prado выходит на свет в спортивном обвесе.

Новый обвес для Toyota Land Cruiser Prado от TOM'S: премьера в Токио. Теперь внедорожник стал еще брутальнее и спортивнее. Новинки от тюнинг-ателье и компании Brabus.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.01.2025, 16:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Тюнинг-ателье TOM’S подготовило особый обвес для внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Полноценная премьера пройдет на автосалоне в Токио, который стартует 10 января. Однако уже сейчас можно взглянуть на интересную новинку на фото.

Внешний вид брутального внедорожника действительно стал куда более спортивным. Мы видим другой передний бампер, на одном из элементов которого значится название тюнинг-ателье, а также массивную юбку.

Завершают спортивный облик экстерьера колесные диски с шестью спицами. В салоне автомобиля также есть изменения, хоть и не такие значительные. Главным образом коснулись они цвета салона – от тюнеров он получил белый оттенок.

Ателье TOM’S подготовило и другие интересные новинки – в частности комплекты получат еще два автомобиля марки Toyota – это кроссовер Crown Sport, а также хэтчбек со спортивным уклоном Yaris GR.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

А тем временем компания Brabus показала свой первый автодом. Получилась очень интересная модель.

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