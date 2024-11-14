Главная Новости McLaren Дени Вильнёв: Никому не интересен Кубок конструкторов
Новости

Дени Вильнёв: Никому не интересен Кубок конструкторов

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал своё мнение о ситуации в команде McLaren, назвав её странной. По мнению Вильнёва, слишком много внимания уделяется Кубку конструкторов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.11.2024, 18:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал своё мнение о ситуации в команде McLaren, назвав её странной. По мнению Вильнёва, слишком много внимания уделяется Кубку конструкторов.

Вильнёв поделился: «После Гран-при Бразилии в McLaren заявили нечто странное - что приоритетом для команды является не чемпионский титул, а победа в Кубке конструкторов. Это вызвало у меня недоумение. Так говорят обычно те команды, которые не могут побеждать. Кубок конструкторов, конечно, приносит дополнительные денежные средства, но никого не завоюешь. В итоге люди помнят лишь победителя личного зачёта, и считают именно его команду сильнейшей».

«Кубок конструкторов хорош на бумаге и для финансовых поощрений. Однако за пределами команды он никого не интересует. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что эта стратегия не так уж помогла Ландо Норрису», - добавил Жак Вильнёв.

Источник

McLaren (213)Жак Вильнев (12)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация