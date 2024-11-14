Дени Вильнёв: Никому не интересен Кубок конструкторов

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал своё мнение о ситуации в команде McLaren, назвав её странной. По мнению Вильнёва, слишком много внимания уделяется Кубку конструкторов.

Вильнёв поделился: «После Гран-при Бразилии в McLaren заявили нечто странное - что приоритетом для команды является не чемпионский титул, а победа в Кубке конструкторов. Это вызвало у меня недоумение. Так говорят обычно те команды, которые не могут побеждать. Кубок конструкторов, конечно, приносит дополнительные денежные средства, но никого не завоюешь. В итоге люди помнят лишь победителя личного зачёта, и считают именно его команду сильнейшей».

«Кубок конструкторов хорош на бумаге и для финансовых поощрений. Однако за пределами команды он никого не интересует. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что эта стратегия не так уж помогла Ландо Норрису», - добавил Жак Вильнёв.