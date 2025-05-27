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Виктор Мартен впервые выходит на трассу в Барселоне.

Виктор Мартен дебютирует за Williams в Формуле 1 на Гран При Испании. После успехов в F2 пилот готов к новым вызовам на трассе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.05.2025, 17:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Молодой гонщик по имени Виктор Мартен готовится к своему дебюту в мире Формулы 1 на Гран При Испании. Виктор, который является частью Гоночной академии Williams, получил шанс попробовать свои силы за рулем болида Алекса Элбона в первой тренировке уик-энда.

В текущем сезоне 2025 года молодой гонщик выступает в Формуле 2 и после пяти этапов занимает восьмое место в личном зачете. Самым ярким достижением Виктора стало третье место в гонке в Джидде. Кроме того, ранее в этом году Мартен уже имел опыт пилотирования машины Williams на тестах в Монце.

Как отметил сам Виктор Мартен: «Я очень рад возможности впервые принять участие в уик-энде в Барселоне за Williams! Это будет невероятный опыт для меня. Я проделал огромную работу, чтобы быть максимально готовым к этому моменту, и надеюсь использовать каждую секунду на трассе на максимум, чтобы сделать наше выступление продуктивным и для меня, и для команды. Я искренне благодарен всем в Williams за этот шанс и намерен наслаждаться каждой секундой за рулем!»

Источник

Williams (204)

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