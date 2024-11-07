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Гонки Red Bull Racing на трассе Кьялами

В начале октября команда Red Bull Racing активно продвигала автоспорт в Йоханнесбурге. Совместно с именитым гонщиком Формулы 1 Дэвидом Култхардом были проведены демонстрационные заезды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.11.2024, 17:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

В начале октября команда Red Bull Racing активно продвигала автоспорт в Йоханнесбурге. Совместно с именитым гонщиком Формулы 1 Дэвидом Култхардом были проведены демонстрационные заезды. Акцент был сделан на возможность поучаствовать за рулём болида RB7 2011 года на легендарной трассе в Кьялами, которая в последний раз принимала Гран При ЮАР в 1993 году.

Red Bull Racing выпустила видеоролик, где запечатлены заезды Дэвида. Остроумие и неповторимый стиль команды чувствуются на протяжении всего ролика. Но на этот раз видео выходит за рамки обычной промо-кампании бренда. А все потому, что в заключительной сцене Дэвид произносит фразу: «Фантастика! Гонщикам понравится эта трасса!»

В свете возобновившихся разговоров о возможном проведении этапа Формулы 1 на африканском континенте, сообщество любителей автоспорта начинает присматривать автодром в Кьялами. Данный комплекс уже приступил к процессу получения лицензии FIA Grade 1, которая даст право проведения Гран При. Размещенное видео становится одним из шагов в подготовке общественности к возможному возвращению Гран При ЮАР в календарь соревнований в ближайшем будущем.

Источник

Red Bull Racing (300)Дэвид Култхард (8)

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