Видео: Победа Ландо Норриса вызвала радость в команде McLaren

Сегодня мы вспоминаем о том, как Ландо Норрис был принят на базе McLaren в Уокинге после его победы в Майами в гонке Формулы 1. Для команды это стало первой победой с сентября 2021 года, когда Даниэль Риккардо выиграл Гран При Италии. Ландо занял второе место в то время, но на этот раз он стал победителем, и эта победа была заслуженной – машина команды McLaren наконец-то достигла высокого уровня скорости, который позволяет надеяться на стабильные результаты.

Пресс-служба McLaren сегодня выпустила двухминутное видео, в котором вновь переживает счастливые моменты воскресенья, когда Ландо Норрис и его команда радовались победе. Это была настоящая эмоциональная буря. И вот она, мечта, сбывается...